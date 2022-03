Álvaro Morte ('La casa de papel') cuenta cómo gestionó el miedo tras saber que tenía cáncer

El cáncer afecta a decenas de miles de personas al año en España y Álvaro Morte fue una de ellas cuando a sus 30 años fue diagnosticado con un tumor maligno en el muslo. El actor de 'La Casa de Papel' reflexionó en el pasado sobre esta enfermedad que le cambió su forma de ver la vida y que puedes ver en el vídeo de arriba.

"Tengo muchísimo que celebrar. Estoy tremendamente contento. Soy una persona muy optimista y creo que cualquiera podría tener cosas que celebrar. Siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas y de la vida. Yo también he pasado por malos momentos y, aun así, en todo momento procuraba mirar para arriba. Creo que lo inteligente en la vida es saber encontrar esas cosas por las que brindar", declaró a Pronto.

Ahora, 'El Profesor' ha vuelto a recordar esta época en una charla en un programa solidario para 'CRIS contra el cáncer'. El actor fue preguntado por unos niños con los que se abría sobre sus experiencias como supervivientes de la enfermedad. Morte aseguró: "Yo no llegué a tener miedo".

"A mí me comunica un médico un día a las 3 de la tarde qué me pasaba. Y claro, cuando te dicen eso te quedas un poco descolocado", comenzó el actor español. "Esa noche todavía no lo había entendido del todo, no había asimilado todo eso, me di cuenta de que podía tener miedo", rememoró.

Pero la actitud de Álvaro, según cuenta, fue crucial para afrontar el cáncer y no desmoronarse: "Me mire a mí mismo cuando me iba a la cama y dije: 'El tener miedo creo que no te va a ayudar'. Creo que hay que intentar gestionarlo, comenzando por mirar para adelante con toda la valentía y con todas las ganas. Me ayudó mucho".

Las dos formas que hay de enfrentarse al miedo según Álvaro Morte

"Aprendí muchísimo del proceso que estuve pasando: ¿Qué vas a hacer ante una situación como ésta? ¿Vas a tener miedo o no vas a tener miedo?", cuestionó Álvaro Morte. "No pasa nada tampoco si se tiene miedo. Tampoco hay que luchar contra el miedo", explicó el actor sobre la naturalidad de sentir miedo ante una situación tan grave.

A continuación, contó lo que para él son las dos formas de enfrentarse al miedo: "Que tú tengas miedo a una cosa y que por eso no te atrevas a hacerlo y te bloquee. O que tú digas voy a intentar enfrentarme para intentar superarlo".

Sobre esta filosofía de vida, el intérprete puso como ejemplo el caso de su miedo a los parques de atracciones. Advirtió que le asustan mucho, pero que, cuando lo afronta, se lo pasa en grande.

"Si eres capaz de gestionar el miedo y dejarlo aparte, fantástico. Y si no, pues intentas gestionarlo para aprender de ello y superarlo", concluyó Morte asegurando que el fin de ello es hacerse "cada vez más valiente".

