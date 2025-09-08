Daniel Craig asegura que "lo han vuelto a petar" con Puñales por la espalda: De entre los muertos

Puñales por la espalda: De entre los muertos (Wake Up Dead Man: A Knives Out), la tercera película de la serie de misterio dirigida por Rian Johnson y que está protagonizada por una lista casi interminable de estrellas capitaneadas por el británico Daniel Craig, se ha estrenado en la tercera jornada del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

En Puñales por la espalda: De entre los muertos Craig vuelve a interpretar a Benoit Blanc, al que ya dio vida en Knives Out (2019) y Glass Onion (2022), los dos filmes anteriores de la serie y que también fueron estrenados en TIFF, para resolver un asesinato en una iglesia.

Josh O'Connor y Daniel Craig en Puñales por la espalda: De entre los muertos | Netflix

Tras la proyección del film, el público irrumpió en aplauso con la aparición sobre el escenario de parte del elenco del film: Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Kerry Washington, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner y Andrew Scott entre otros.

Al explicar por qué año tras año ha decidido estrenar su trilogía en Toronto, Johnson dijo que aunque TIFF "es un festival enorme, se siente como muy local y hecho en una ciudad que ama el cine".

Sobre cómo fue trabajar con el reparto Daniel Craig dijo en la alfombra roja del evento: "Muy efervescente. Muy efervescente y muy emocionante, ya sabes, estar cerca. O sea, algunos de los mejores actores del momento. O sea, hemos tenido muchísima suerte con toda la serie y lo hemos vuelto a clavar".

Kerry Washington, Ram Bergman, Mila Kunis, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Daniel Craig en la premiere de Puñales por la espalda: De entre los muertos en el TIFF | Cordon Press

De forma similar se expresó la actriz Scarlett Johansson que el lunes presenta en Toronto su primera película como directora, la tragicomedia 'Eleanor the Great'. El film, que fue estrenado en mayo en el Festival de Cannes, está protagonizado por la actriz estadounidense June Squibb, de 95 años.

En una rueda de prensa este sábado, Johansson declaró que TIFF está más concentrado en las películas que en un desfile de estrellas por lo que es más fácil "tener conversaciones" a la vez que el público "se siente muy concentrado" en las películas.

La tercera jornada de TIFF, que concluirá el 14 de septiembre, también sirvió para los estrenos mundiales de Roofman, con Channing Tatum y Kirsten Dunst, y Good Fortune, el primer film como director del cómico Aziz Ansari y en el que participan Seth Rogen, Keke Palmer, Sandra Oh y Keanu Reeves.

En Roofman, basada en una historia real, Tatum da vida a un ladrón especializado en robar restaurantes McDonald's y que tras ser condenado a 45 años de prisión se escapa, se esconde en una tienda de juguetes y se enamora de una de las empleadas del establecimiento.

La crítica ha alabado el film y ha señalado que supone la mejor actuación de la carrera de Tatum.