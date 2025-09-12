Estrenos de cine del 12 de septiembre: La juventud de Cervantes en El cautivo y Eddington, con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

El cautivo

Alejandro Amenábar dirige El cautivo, una película sobre el encarcelamiento de Miguel de Cervantes en Argel durante su juventud en la que el cineasta explora las posibles experiencias homosexualidad del escritor. Julio Peña, como Cervantes, y Alessandro Borghi como el Bajá de Argel, encabezan un reparto que cuenta además con Miguel Rellán, Fernando Tejero, Luis Callejo, José Manuel Poga, Roberto Álamo.

Duración: 133 minutos.

Eddington

Joaquin Phoenix y Pedro Pascal protagoniza Eddington, la sátira y comedia negra dirigida por Ari Aster en la que la disputa entre el sheriff de un pequeño pueblo y su alcalde prende un auténtico polvorín al enfrentar a los vecinos de la localidad de Nuevo México durante la pandemia del Covid-19. Emma Stone, Micheal Ward, Luke Grimes o Austin Butler completan el reparto.

Duración: 145 minutos.

Sigue mi voz

Sigue mi voz, de Inés Pintor y Pablo Santidrián, es una película romántica en la que una joven tras una crisis de salud que la mantiene en casa 76 días seguidos no hace otra cosa que escuchar su programa de radio favorito. Pero un día se pregunta si es posible enamorarse de alguien a quien ha oído en la radio, pero nunca ha conocido.

Duración: 101 minutos.

Fritos a balazos

El cómico Kevin James y Christina Ricci protagonizan Fritos a balazos, una comedia de acción en la que un expolicía y padre de familia, que ha trabajado en secreto para la mafia, ve su vida y la de los suyos amenazada. Cuando un nuevo jefe en la banda se hace con el poder, tendrá una noche para sacarlos de la ciudad, viéndose envueltos en un caótico tiroteo lleno de adrenalina.

Duración: 92 minutos.

La ley de Jenny Pen

James Ashcroft dirige La ley de Jenny Pen, una película de terror psicológico con toques de humor negro, que desvela el poder, la manipulación y la tiranía donde menos se espera: una residencia de ancianos. La película habla de cómo el poder corrompe en silencio, a puerta cerrada, pero también es una historia sobre resistencia, sobre las decisiones ante la opresión incluso al final de la vida".

Duración: 104 minutos.

Jone, a veces

Sara Fantova dirige Jone, a veces la historia de una joven que vive su primer amor mientras, en su casa, deberá afrontar las consecuencias de la enfermedad que sufre su padre. Ese verano Jone vivirá entre la sensación de inmortalidad que siente con Olga, la chica de la que se enamora, y el miedo a quedarse sola debido a la dolencia de su padre.

Duración: 80 minutos.

Super agente Hitpig

Un cerdo cazarrecompensas se encuentra recorriendo el mundo con un elefante de espíritu libre al que pretendía capturar.

Duración: 90 minutos.

Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adapta el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotoge, divididos en dos subtramas: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer.

Duración: 155 minutos.