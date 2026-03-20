Bruce Willis, una de las grandes leyendas de Hollywood, ha cumplido 71 años en un momento especialmente delicado de su vida, marcado por su lucha contra la demencia frontotemporal. Aun así, el actor ha estado rodeado de cariño por parte de su familia, que no ha dudado en rendirle homenaje públicamente.

Su esposa, Emma Heming Willis, ha compartido un mensaje especialmente emotivo en redes sociales, acompañado de una imagen del actor sonriendo. "Hoy celebramos el cumpleaños de Bruce", ha escrito, antes de reflexionar sobre el proceso que están viviendo.

La modelo ha aprovechado la ocasión para visibilizar la enfermedad y anunciar su iniciativa solidaria. "Esta experiencia con la demencia frontotemporal me ha abierto los ojos a la realidad que afrontan tantas familias", explica, añadiendo que este camino la ha llevado a crear el fondo benéfico Emma & Bruce Willis para apoyar la investigación y a los cuidadores.

Por su parte, su exmujer Demi Moore también ha querido sumarse a la celebración con un gesto muy personal. La actriz ha compartido una tierna imagen de Willis junto a su nieta Louetta, hija de Rumer Willis. "Todo lo que necesitas es AMOR. Feliz cumpleaños, BW".

Las imágenes muestran al actor en un momento íntimo y familiar, abrazando y recibiendo un beso de su nieta, reflejando el vínculo cercano que mantiene con su familia a pesar de su estado de salud.

Por último, su hija, Rumer Willis, también ha querido dedicar un homenaje muy especial a su padre. La actriz ha compartido un vídeo recopilatorio con escenas de Bruce Willis a lo largo de su carrera, mostrando diferentes momentos felices del actor en el cine. Junto al vídeo, ha escrito: "Feliz cumpleaños, papi. Quería pensar en ti hoy. Bailando por ahí, siendo tu innegable y encantador yo. Te quiero muchísimo".

Bruce Willis fue diagnosticado inicialmente con afasia en 2022, lo que provocó su retirada de la actuación, y posteriormente su familia confirmó que padecía demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta al comportamiento y al lenguaje.

Entre mensajes llenos de amor, recuerdos familiares y una causa solidaria que busca ayudar a otros, el 71 cumpleaños de Bruce Willis se ha convertido en un reflejo de su legado más allá del cine: el de una familia unida frente a la adversidad.