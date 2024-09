Emma Watson, Daniel Radcliffe y más actores de Harry Potter alzan sus varitas al cielo por Maggie Smith: "Mantenía a los Gryffindors en alerta"

Los fans de Harry Potter aún siguen asimilando la triste pérdida de Maggie Smith, la inolvidable profesora Minerva McGonagall. La actriz británica murió a los 89 años según informaron sus hijos, asegurando estar "destrozados".

Instantes después de conocerse la noticia, se han ido sucediendo numerosas reacciones en redes sociales para despedir a la ganadora de dos Oscar. Pero si había tributos que los potterhead esperaban ver eran de los que dieron vida a sus alumnos en Hogwarts.

Una de las primeras intérpretes en pronunciarse fue Bonnie Wright (Ginny Weasley). "Nuestra querida y venerada jefa de la casa Gryffindor. La comunidad de Harry Potter te extrañará mucho. Mi escena favorita con Maggie fue cuando todos estábamos aprendiendo a bailar para el baile de Navidad. Ella personificaba ese equilibrio perfecto entre el descaro y el cariño que McGonagall tenía. Mantenía a los Gryffindors en alerta. Mi más sentido pésame a la familia de Maggie en este momento", escribió en Instagram.

Por su parte, Daniel Radcliffe, que ya la conoció dos años antes de comenzar a rodar Harry Potter en una adaptación de David Copperfield, se despidió de ella en una emotiva carta compartida a Variety.

"La primera vez que conocí a Maggie Smith yo tenía 9 años y estábamos leyendo escenas para David Copperfield, que fue mi primer trabajo. No sabía prácticamente nada sobre ella, salvo que mis padres estaban asombrados por el hecho de que trabajaría con ella. La otra cosa que sabía sobre ella era que era una dama, así que lo primero que le pregunté cuando nos conocimos fue: ¿Quieres que te llame dama?. A lo que se rio y dijo algo como: ¡No seas ridículo!. Recuerdo que me sentí nervioso por conocerla y luego me tranquilizó de inmediato. Fue increíblemente amable conmigo en ese rodaje, y luego tuve la suerte de seguir trabajando con ella durante otros 10 años en las películas de Harry Potter", recordó el actor.

"Era una persona de gran inteligencia, con una lengua gloriosamente afilada, capaz de intimidar y cautivar al mismo tiempo y, como todo el mundo te dirá, era extremadamente divertida. Siempre me consideraré increíblemente afortunado de haber podido trabajar y de pasar tiempo con ella en el set. La palabra leyenda se usa demasiado, pero si se aplica a alguien de nuestra industria, se aplica a ella. Gracias, Maggie", añadió.

McGonagall y Harry Potter | Warner Bros.

Emma Watson también la recordó con unas conmovedoras palabras a través de sus stories de Instagram: "Cuando era más joven, no tenía idea de la leyenda de Maggie, la mujer con la que tuve la suerte de compartir espacio. Solo cuando me he convertido en adulta, he llegado a apreciar que compartí la pantalla con una verdadera definición de grandeza. Ella era real, honesta, divertida y se honra a sí misma. Maggie, había un montón de profesores masculinos y, por Dios, te mantuviste firme. Gracias por toda vuestra amabilidad. Te echaré de menos".

Emma Watson recuerda a Maggie Smith | Instagram @emmawatson

Mientras, Rupert Grint de momento solo ha mostrado una tierna foto de perfil en su cuenta de Instagram, donde Maggie Smith le está dando un beso en la mejilla.

Maggie Smith y Rupert Grint como Minerva McGonagall y Ron Weasley en Harry Potter y el cáliz de fuego | Cordon Press

Fuera del elenco principal también hay actores que han tenido bonitas palabras hacia Smith, como Gary Oldman (Sirius Black). "Maggie Smith, una de las grandes junto con Laurence Olivier y John] Gielgud... Quienes vieron su deslumbrante talento en el escenario dicen que nunca podrán olvidarla. Sus magníficas actuaciones cinematográficas permanecen para que todos las vean y disfruten. Una artista así aparece en casi todas las generaciones. Si uno tiene suerte", compartió a EW.

También Devon Murray (Seamus Finnigan): "Me entristece enterarme del fallecimiento de la señora que es Maggie Smith. Era la persona más intimidante que he conocido, pero una vez que se enfadaba, era la dama más amable, cariñosa y amorosa que he conocido. Tengo tantos buenos recuerdos con Maggie. De emborracharse mientras esperaba un fax en la recepción de un hotel hasta recibir algunos de los mejores abrazos del mundo, e incluso Maggie intentando mantener la cara seria mientras rodaba una escena mientras un babuino se masturbaba cuando ella hablaba".

Su muerte se une a la de otros queridísimos actores de Harry Potter como Michael Gambon (Albus Dumbledore), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Helen McCrory (Narcisa Malfoy) o Alan Rickman (Severus Snape), entre otros.