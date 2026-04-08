Eric Roberts revela cómo es su relación con su hija Emma Roberts tras años distanciados: "Era un desastre"

Eric Roberts ha querido zanjar los rumores sobre su relación con su hija, Emma Roberts, después de años marcados por el distanciamiento entre ambos pese a su vinculo familiar.

En una reciente entrevista en el podcast Really Famous con Kara Mayer Robinson, el actor ha asegurado que su vínculo no es tan negativo como muchos creen: "No estamos distanciados", ha afirmado. Para después explicar que la percepción pública de su relación está distorsionada: "Es solo complicada a ojos de los demás".

Aun así, Roberts no esquiva su pasado. El actor reconoce que no fue el mejor padre durante la infancia de Emma y se describe con dureza: "No se podía depender de mí emocionalmente… era un desastre".

Ese periodo estuvo marcado por problemas personales, incluyendo adicciones y dificultades emocionales, algo que terminó afectando profundamente a su relación familiar.

Pese a ello, el actor insiste en que el cariño hacia su hija nunca ha cambiado: "Estoy muy orgulloso de ella", ha repetido en varias ocasiones, destacando su evolución como actriz y como persona.

Emma Roberts | Getty

De hecho, uno de los momentos más duros de su vida, según él mismo ha confesado en el pasado, fue precisamente sentir que había perdido esa relación con Emma, lo que da contexto a los años de distanciamiento entre ambos.

Ahora, sus palabras apuntan a una etapa más calmada, aunque sin idealizar la situación. Roberts deja claro que su relación con su hija es compleja, marcada por el pasado… pero no rota.

Una aclaración que llega después de años de titulares sobre su supuesta ruptura familiar y que muestra una realidad más matizada: ni perfecta, ni inexistente… simplemente, complicada.