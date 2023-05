Elle Fanning sorprende al revelar cómo perdió un gran papel por culpa de las redes sociales

Existe una nueva realidad con la que tienen que convivir, especialmente, los actores más jóvenes y no es otra que el mundo de las redes sociales. Éstas se han convertido en una herramienta para conectar y ganarse el favor de la audiencia, construyendo una imagen, pero también tienen su lado oscuro.

Por ello, las estrellas deben cuidar más que nunca los perfiles que muestran al público, ya que, también, las grandes productoras se fijan hasta el más mínimo detalle a la hora de contratar a algún actor.

Del mismo modo, las redes sociales son un baremo para ver la popularidad de estos artistas, ya que contar con ellos para un proyecto puede suponer atraer a sus millones de seguidores a las salas de cine, en este caso.

Así las cosas, Elle Fanning ha desvelado una anécdota que es el mejor ejemplo del poder de decisión que tienen Twitter o Instagram hoy en día.

La actriz pasó por el podcast 'Happy Sad Confused', donde charló sobre la presión que pueden sentir los intérpretes de unirse a las grandes franquicias del momento para seguir siendo relevantes.

"No siento eso. Yo no", dijo la actriz, que lleva actuando desde la niñez y ha trabajado para estudios como Disney o para directores como Woody Allen.

Eso sí, la joven confesó que sí que había hecho audiciones para alguna película de gran presupuesto, aunque la rechazaron: "Hice una prueba para... Bueno, no voy a decir para qué era, pero no conseguí el papel para algo grande porque, aunque tal vez esta no fuera única razón, me dijeron que no tenía suficientes seguidores en Instagram en aquel momento".

"Así que fue un poco como: 'No me puedo creer que no me hayan dado el papel por esto'. Era para algo grande, para una franquicia", detalló la intérprete.

Actualmente, Elle Fanning cuenta con 6,2 millones solo en Instagram, siendo una cantidad más que envidiable para muchos.