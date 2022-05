Elizabeth Olsen habla de su distanciamiento con Chris Evans: "Ya no me gusta quedar con él"

Elizabeth Olsen ha dejado a todos los fans de Marvel impactados tras la última película de La Casa de las Ideas, 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' donde Wanda pasa de ser una de las vengadores a la gran villana de la cinta. El futuro de la Bruja Escarlata está en el aire tras el final del filme, aunque la intérprete espera poder seguir desarrollando mucho más lo que está por venir de su personaje.

La actriz ha participado en el polígrafo que organiza Vanity Fair a modo de entrevista. Durante la misma, le preguntaron a Olsen su opinión sobre John Krasinski, que aparece de forma sorprendente en la última entrega de 'Doctor Strange', pero Elizabeth negó categóricamente haber conocido siquiera a la estrella de 'The Office', a pesar de compartir una escena con él en esta última película. Pero la entrevista tiene momentos aún más fuertes, como puedes ver en el vídeo arriba.

Chris Evans como Capitán América en 'Vengadores: Endgame' | Marvel

Elizabeth Olsen hablaba en ella sobre su pasado como amiga con otro actor del MCU. Se trata de Chris Evans, el Capitán América, con el que Olsen tiene, o al menos tenía, una buena amistad, cuando ambos desembarcaron en Hollywood. En esta entrevista, Vanity Fair le pregunta sobre él y la actriz habla en pasado: "Sí, éramos muy amigos, y durante aquella época quedábamos mucho. Me sigue cayendo bien, pero ya no me gusta quedar con él", ante la insistencia de la entrevistadora.

Después, Olsen rectifica y matiza: "No es que ya no me guste el hecho de quedar con él personalmente, sino los planes que teníamos por Los Ángeles, era otra época más joven". También tiene buenas palabras que dedicar al actor: "Tiene una risa muy bonita que te hace sentir mejor cuando le cuentas una broma". En cualquier caso, ha zanjado: "No ha sido mi mejor amigo. Éramos amigos y ya, quiero decir, somos, solo que ya no quedamos juntos".

