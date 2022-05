'Doctor Strange 2': Elizabeth Olsen niega conocer a John Krasinski

'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' ha sido todo un éxito para los fans del MCU, que se adentra con esta última entrega en su fase 4. Los múltiples cameos y las vertientes por explorar que dejan sus múltiples universos han generado aún más expectación con lo que nos puede seguir ofreciendo Marvel. Incluido el futuro de Wanda en la Casa de las ideas y del que Elizabeth Olsen habla en el vídeo de arriba de la noticia.

Una de las apariciones más celebradas, aunque fugaz, ha sido la de John Krasinski como Reed Richards, el mítico Señor Fantástico al que Marvel había olvidado, y en esta película aparecía capitaneando una versión alternativa de Los Vengadores a los que conocemos como Los Illuminati.

La aparición de Krasinski ha generado muchas dudas, aún no despejadas, sobre su continuidad en las próximas entregas del MCU, algo que los fans desean. Sin embargo, la coprotagonista y villana de la película, Elizabeth Olsen, que interpreta a la Bruja Escarlata, ha echado aún más leña al fuego, avivando la confusión sobre este nuevo personaje.

John Krasinski y Emily Blunt | Getty

En un polígrafo que realiza para Vanity Fair, la actriz ha sido preguntada por varias cuestiones, entre ellas, si había conocido al "hombre más inteligente del mundo", en referencia a Reed Richards, y ella responde: "No lo conozco, pero no creo que un actor pudiera ser el hombre más inteligente de la Tierra". Puedes ver sus respuestas en el siguiente vídeo.

Ante esta confusa respuesta, la entrevistadora insiste, pero Olsen niega en todo momento que haya conocido al actor, a pesar de coincidir en la misma escena: "Nunca he conocido a ese hombre, sí a su mujer". Se refiere a Emily Blunt ('El diablo viste de Prada'). Y a juzgar por la reacción del polígrafo, la actriz dice la verdad. No sabemos si trataba de ocultar la participación de Krasinski en la película, ya que era una de sus principales sorpresas, o si realmente no coincidieron en el set, al menos, en este universo.

