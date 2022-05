Elizabeth Olsen habla sobre su futuro en Marvel tras 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'

¡Cuidado! Esta noticia contiene SPOILERS sobre 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' por lo que si todavía no has visto la película no sigas leyendo.

En la secuela de 'Doctor Strange' Benedict Cumberbatch se enfrenta a una villana que muchos no hubieran pensado verla en esa tesitura, se trata de Bruja Escarlata.

El personaje interpretado por Elizabeth Olsen sigue los acontecimientos que vimos en 'WandaVision' pero en 'El Multiverso de la Locura' Wanda muestra su lado más despiadado al querer acabar con la vida de America Chavez para quedarse en el Multiverso con sus hijos.

Así, Olsen ha ofrecido una entrevista a 'Variety' donde ha hablado sobre cuál fue su reacción al saber que sería la villana de la película: "Sabía que iba a estar en 'Doctor Strange', pero pensé que iba a estar, como, en un conjunto. Entonces, al principio creo que estaba nerviosa y en conflicto, porque aún no había terminado 'WandaVision', pero ya casi habíamos terminado. Y yo estaba como, "Oh, Dios mío, ¿Cómo hago para que todo esto funcione junto?'", empieza diciendo.

Para después decir: "Se convirtió en una oportunidad increíble para que la gente se dejara conquistar por esta mujer en 'WandaVision' y sintieran algo por ella, y luego, ya sabes, manipularlos en esta película, donde llegan a estar de su lado y luego se sienten en conflicto ellos mismos. Así que pensé que era una gran oportunidad".

¿Volverá Bruja Escarlata a Marvel? Elizabeth Olsen responde

Al final de 'En el Multiverso de la Locura' Bruja Escarlata acaba destruyendo el Monte Wundagore con ella dentro por lo que se podría pensar que Wanda ha muerto.

Así, de esta forma Elizabeth Olsen contesta esto cuando le preguntan sobre si regresará a Marvel: "¡Es extraño que esté esperando regresar", comenta

"En mi mente, estoy asumiendo que me tendrán de nuevo. No sé a qué capacidad, pero espero estar de vuelta. Espero que también haya más diversión en algo diferente. ¿A dónde vamos? Siento que hemos hecho mucho con ella. Han sido realmente un par de años salvajes con ella", termina diciendo en estas declaraciones donde no pierde la esperanza de ver algo más de su personaje.

