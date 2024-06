Eddie Murphy revela que rechazó consumir drogas junto a Robin Williams cuando tenía 19 años

Eddie Murphy está a punto de estrenar su nueva película, Superdetective en Hollywood: Axel F, y en una entrevista a The New York Times ha querido hablar de los riesgos a los que se enfrentan los actores jóvenes.

El actor, que ahora tiene 63 años, no ha tenido problema en revelar que con solo 19 años fue invitado a consumir cocaína junto a John Belushi y Robin Williams. Recordemos que ambos actores han fallecido, Belushi en 1982 y Williams en 2014.

"No bebo. Fumé un porro por primera vez cuando tenía 30 años", ha confesado. "Recuerdo que tenía 19 años y fui al Blues Bar. Estábamos Belushi, Robin Williams y yo. Empezaron a consumir cocaína y yo les dije: No, yo estoy bien. No estaba adoptando ninguna postura moral. Simplemente no me interesaba. No tener el deseo o la curiosidad es algo que yo diría que es la providencia. Dios me estaba cuidando en ese momento".

Y es que cuando Eddie Murphy tenía solo 19 años fue contratado para pasar a formar parte del equipo de cómicos de Saturday Night Live.

"Cuando te haces famoso muy joven, especialmente si eres un artista negro, es como vivir en un campo minado. En cualquier momento podría suceder algo que pudiera deshacerlo todo. Fue como si todo esto estuviera sucediendo y yo no me diera cuenta. Ahora, a esta edad, puedo mirar hacia atrás y decir: Guau, lo superé. un campo minado durante 35 años", concluye diciendo.