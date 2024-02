Zendaya habla, muy enamorada, del encanto natural y del carisma de Tom Holland: "Es fantástico"

Zendaya se ha consagrado en los últimos años como uno de los rostros del momento. La actriz y modelo ha trabajado en gran variedad de proyectos y, sin duda, es una de las personas más famosas y solicitadas de la industria. Su último gran proyecto es la película Dune: Parte Dos que se estrena el próximo 15 de marzo. Por ello, la intérprete está acudiendo a muchos programas y medios, con el objetivo de promocionar la cinta.

Su última aparición ha sido en una entrevista con BuzzFeed y le han hecho una pregunta cuya respuesta ha encantado por referirse de forma directa a su novio Tom Holland. Si bien parecía que había crisis, el propio intérprete de Spiderman se encargó de desmentirlo hace poco piropeando a su pareja para mostrar que están mejor que nunca.

Ahora, en el vídeo en cuestión la actriz aparece con un cachorro recién nacido y le preguntan cuál de sus compañeros de reparto de Dune: Parte Dos tiene más "rizz", que es un término en inglés que hace referencia al encanto, al atractivo o al estilo.

Su primera reacción ha sido en tono irónico: "Yo. ¿Hola?". A pesar de esto, luego ha querido ponerse más seria y profundizar, pero no ha hecho alusión a ninguno de sus compañeros si no a su novio: "Rizz es la abreviatura de carisma, ¿verdad? Cada uno tiene el suyo. Creo que alguien que tiene un bonito carisma, no en el elenco de Dune, pero que conozco personalmente, trabaja para mí, es el Sr. Tom Holland".

"Soy más tímida y algo callada, así que cuesta un poco más sacarme de mi caparazón. Pero es fantástico simplemente hablando con la gente y conociéndola. Lo ves en programas de entrevistas y cosas así. Naturalmente, es muy bueno en eso. Mientras que yo, definitivamente he tenido que sacarlo mucho", ha explicado Zendaya.

A estas bonitas palabras ha sumado su percepción y su propia explicación: "Él tiene ese don natural". Así es como la actriz ha terminado de contestar a la pregunta de quién tiene más "rizz". Su respuesta ha encantado a los fans que, a través de redes sociales, han enloquecido por estas palabras: "Me encanta cómo hablan el uno del otro. Es muy tierno", "son muy adorables, me encanta su amor".

Tom Holland y Zendaya se conocieron en el set de Spiderman: Homecoming (Spiderman: De regreso a casa) en 2017, aunque no fue hasta el verano de 2021 cuando se supo que estaban juntos. La joven pareja causa sensación entre el público y mueve auténticas masas de fans.