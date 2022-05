'Dirty Dancing': Jennifer Grey revela el icónico momento que Patrick Swayze se negaba a grabar

Hace 35 años que se estrenó 'Dirty Dancing' pero la icónica película de 1987 está de actualidad después de que Jennifer Grey, su protagonista, ha publicado unas memorias llamadas 'Out of the Corner'.

La actriz ha hablado sobre muchos aspectos desconocidos del rodaje o de su relación con Patrick Swayze, con quien no se llevaba del todo bien, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Pero, además, la actriz ha explicado que durante las grabaciones sucedieron muchos incidentes como grabar en condiciones climáticas extremas, lesiones o problemas de vestuario: "El set de 'Dirty Dancing' estuvo plagado de problemas. Extremadamente caótico. Casi se podría decir maldito", afirma.

Así, entre estos problemas Jennifer Grey ha confesado que Patrick Swayze se resistió, al principio, a decir una de las frases más míticas de 'Dirty Dancing': "El guion no estaba exactamente listo para funcionar", explica sobre los primeros momentos del rodaje.

Patrick Swayze y Jennifer Grey en 'Dirty Dancing' | Vestron Pictures

Pero la frase en cuestión es cuando al final de la película Patrick Swayze dice: "Nadie arrincona a Baby", frase que hace referencia al título de sus memorias.

"Patrick tuvo problemas similares con su diálogo y se resistió enérgicamente a decir la ahora famosa línea, 'Nadie pone a Baby en un rincón'", declara.

Aunque, la frase permaneció intacta en el guion. Además de lo que dice ahora Grey, Patrick Swayze ya lo comentó en sus propias memorias 'The Time of My Life'.

"Difícilmente me atrevía a decir: 'Nadie arrincona a Baby'. Sonaba tan cursi", comentaba. "Pero, al ver la película terminada, tuve que admitir que funcionó", admitía al final.

