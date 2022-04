Jennifer Grey saltó a la fama tras protagonizar 'Dirty Dancing' en 1987 junto a Patrick Swayze. En la película la actriz interpretaba a la inocente Baby y su imagen sigue siendo hoy muy recordada por todos.

Pero poco queda de aquella chica que robó el corazón a los espectadores de finales de los 80 ya que el aspecto de Jennifer Grey cambio por completo tras someterse a dos rinoplastias en los años 90.

Dos operaciones de nariz que hicieron de Grey una absoluta desconocida ante el gran público ya que su aspecto cambió de forma radical.

Ahora, Jennifer Grey ha publicado sus memorias llamadas 'Out of the Corner', un título que hace referencia a la frase de 'Dirty Dancing': "Nadie pone a Baby en un rincón".

Además, la actriz ha hablado con 'People' donde se ha sincerado sobre el trauma que sufrió por su nariz y las consecuencias que tuvo que se la operara.

Tanto es así que cuando se operó por segunda vez Michael Douglas no la reconoció en un estreno: "Esa fue la primera vez que salí en público", asegura. Para añadir que pasó a "ser completamente invisible, de un día para otro. A los ojos del mundo, ya no era yo.

La actriz de 'Dirty Dancing' Jennifer Grey | Getty

Aunque, Jennifer asegura que luchó siempre por mantener su nariz: "Me resistí toda mi vida", dice a operarse. Ya que su madre la presionó siempre para que pasara por quirófano.

"Estaba tan molesta con mi madre por decirme siempre que debía hacerme la nariz. Pensaba que significaba rendirme al campo enemigo. Solo pensé: "Soy lo suficientemente buena. No debería tener que hacer esto". Eso es realmente lo que sentí. 'Soy lo suficientemente hermosa'", recuerda.

Pero al final, Jennifer Grey decidió cambiar la nariz con la que se había hecho mundialmente famosa, algo que le pasó factura: "De la noche a la mañana pierdo mi identidad y mi carrera".

Para recapacitar diciendo que ella tuvo parte de culpa en todo lo que pasó: "Gasté tanta energía tratando de descubrir qué hice mal, por qué me desterraron del reino. Eso es una mentira. Me desterré a mí misma".

Las presiones que sufrió Jennifer Grey por su nariz

Muchos fueron los que durante años le dijeron a Jennifer Grey que tenía que someterse a una rinoplastia. Así la actriz recuerda cómo Andy Warhol comentaba que si sus padres se había operado por qué ella no. Grey es hija del actor Joel Grey, ganador del Oscar por 'Cabaret'.

Jennifer Grey y su padre el actor de 'Cabaret' Joel Grey | Getty

"Solo me dijo una cosa [Warhol] sobre mí. Y fue como, 'Y, ya sabes, miraría a Jennifer. Me preguntaría por qué ella... Um, su padre se operó la nariz. ¿Por qué no se aseguraría de que ella también se hiciera una?". o algo así".

Para seguir diciendo: "En todos los lugares a los que iba, decía: 'Espera. Disculpa. Soy una persona con otras características increíbles. ¿Por qué todos están tan obsesionados con la nariz?'".

Como antes comentábamos fue su madre la primera en decirle que se operase si decía tener una carrera como actriz: "Ella estaba decía: '¿Adivina qué? Es demasiado difícil elegirte. Haz que sea más fácil para ellos'. Y luego lo hice y ella tenía razón. No era como, 'No eres bonita'. Es como, '¿Adivina qué? Si no quieres ser actriz, está bien. Pero si quieres ser actor...'

"Pero cuando era niña, estaba completamente en contra de la rinoplastia. Quiero decir que era como mi religión. Me encantó que mis padres lo hicieran. Tengo entendido que eran los años 50. Entiendo que se estaban asimilando. Entendí que tenías que cambiar tu nombre y tenías que hacer ciertas cosas, y simplemente se normalizó, ¿no?".

"No puedes ser gay. No puedes ser judío. Sabes, no puedes parecer judío. Solo estás tratando de encajar en lo que sea que piense el grupo", concluye.