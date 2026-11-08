El director de Obsession sorprende con la propuesta para su próxima película: "Nunca hemos visto nada parecido"

Curry Barker es uno de los nombres del mundo del cine en 2026 tras dirigir Obession, el gran fenómeno del terror de este año. El cineasta sorprendió a todos con su original propuesta que costó menos de un millón de dólares y recaudó más de 520 millones a nivel mundial.

Además, lanzó al estrellato a Inde Navarrette, que fichó recientemente por el reboot de X-Men y está en algunas quinielas para ser nominada incluso al Oscar por su papel en la cinta.

Curry Barker e Inde Navarrette | Gtres

Tras el éxito de Obessesion, Barker ya tiene su próxima película lista para estrenarse en 2027, titulada Anything But Ghosts, pero en una entrevista ha revelado el sorprendente proyecto que le gustaría hacer.

"Me gustaría hacer una versión de Indiana Jones realmente jodida, para mayores de 18 años. Quiero hacer una película de aventuras descabellada. Es algo de lo que Cooper Tomlinson y yo hemos hablado, porque sentimos que nunca hemos visto nada parecido, solo hemos visto la versión para toda la familia. Pero, ¿qué pasa si dos tipos normales, o uno solo, se embarcan en un viaje que se vuelve una locura? Para mí, sería divertido explorar los límites de ese género", ha comentado para Gold Derby.

Como curiosidad, cuando se estrenó En busca del arca perdida, la clasificación para mayores de 13 años no existía. No fue hasta Indiana Jones y el templo maldito cuando se implementó esta clasificación intermedia entre PG (para menores acompañados) y R (restringida para menores de 18) debido a la escena del corazón arrancado.

Harrison Ford como Indiana Jones en En busca del arca perdida | Gtres

Eso sí, Barker tiene prácticamente imposible llevar de nuevo a Indiana al cine debido a que los derechos los poseen Disney a través de Lucasfilm y Paramount Pictures y a la avanzada edad de Harrison Ford.

En cuanto a Anything But Ghosts, Barker cuenta la historia de dos estafadores que regentan un falso negocio de cazafantasmas, cuya farsa se descontrola cuando se topan con un fantasma real. El reparto incluye al propio Curry Barker, Cooper Tomlinson, Aaron Paul y Bryce Dallas Howard, y estará producida por Blumhouse.