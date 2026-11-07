Matt Damon revela el sorprendente papel que más lamenta haber rechazado: "Me pasé de listo"

Matt Damon puede presumir de haber trabajado con algunos de los mejores directores de nuestro tiempo y de contar con una filmografía envidiable para cualquier actor.

A sus 56 años, el intérprete de El indomable Will Hunting ha estado a las órdenes de Clint Eatswood, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Steven Soderbergh, Ridley Scott, Christopher Nolan o los hermanos Coen y ha dado vida a personajes míticos como Jason Bourne, Odiseo o Tom Ripley.

Sin embargo, tiene una espina clavada, inesperada para muchos, pero que años después le sigue doliendo.

Matt Damon en La Odisea | Cordon Press

Y es que el actor ha confesado en una entrevista con GQ que rechazó protagonizar Ted (2012), de Seth MacFarlane, un papel que finalmente recayó en Mark Wahlberg.

"Nunca había tenido una experiencia como esta, en la que me reí tanto leyendo un guion", dijo Damon, recordando cómo incluso llevó el guion a cenar y leyó partes en voz alta a sus amigos.

"Y entonces me pasé de listo. No sé en qué estaba pensando. Pensé: 'Bueno, tal vez el osito de peluche sea en realidad la mejor parte'", comentó.

"Así que le di demasiadas vueltas y terminé convenciéndome de que no lo hiciera", admitió, añadiendo que parte de su arrepentimiento se debe a que la película se rodó en su ciudad natal, Boston, lo que le habría dado la oportunidad de pasar más tiempo con su padre, que falleció en 2017 a los 74 años.

Mark Wahlberg en Ted | Universal Pictures

"Miro hacia atrás y pienso: 'Hombre, eso habría significado seis meses de vuelta en casa'", dijo Damon, aunque afirmó que cree que "el actor adecuado consiguió el papel", y señaló que "Mark es genial, la película es genial y yo no la habría mejorado".

Ted recaudó más de 500 millones a nivel mundial tras su estreno y dio lugar a una secuela en 2015 y a una serie de televisión precuela.