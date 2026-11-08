Sylvester Stallone confiesa en qué punto exacto se terminó su rivalidad con Arnold Schwarzenegger

Es de sobra conocida la rivalidad tan intensa que llegaron a mantener Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger durante tres décadas y de la que ambos han hablado en anteriores.

Schwarzenegger llegó a decir que se odiaban y que se hacían cosas horribles, pero desde hace años, los dos actores enterraron el hacha de guerra y son grandes amigos. Pero, ¿qué desencadenó este acercamiento?

Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone | Getty

En una entrevista reciente en el podcast The Rest Is Entertainment, el actor de Rocky respondió que eran muy conflictivos, aunque al principio no fuera su intención

"Somos dos personas que llegamos al inicio de un género diferente y ambos queríamos ser los líderes de ese género. Nunca quise ser un actor de acción, pero hice Acorralado y pensé: 'Esto es interesante porque las películas de acción, si se hacen bien, son mitología moderna. Es como lo que se hacía antes, ya sabes, con La Ilíada, La Odisea, Hércules y Aquiles", comparró.

"Entonces, vi a este tipo y supe de inmediato que iba a ser un problema", dijo Stallone, refiriéndose a Schwarzenegger, añadiendo que disfrutó de esa competencia polémica dentro y fuera de la pantalla que no se solucionó ni cuando se asociaron para abrir Planet Hollywood.

Su rivalidad no terminó hasta 20 años después, según Stallone, cuando Schwarzenegger decidió postularse para gobernador de California.

Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger | Gtres

"Fuimos al mismo lugar de fumadores de puros. Él estaba allí. Le dije: 'Ya basta. No somos rivales'. Ya no hace películas. De acuerdo. Muchas gracias por despertarme y motivarme. Y él sentía lo mismo", comentó.

"Siempre vamos a ser competitivos. Así es este deporte, y lo disfruto. De verdad que sí. Pero ya no competimos tanto en lo económico", concluyó el actor de Rambo.