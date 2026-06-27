El director de Obsession, Curry Barker, habla sobre la "historia bastante trágica" tras el fenómeno de terror

Hay muchas razones por las que Obsession se ha convertido en uno de los últimos fenómenos del cine de terror independiente. Una de ellas es que está dirigida por Curry Barker con tan solo 26 años, un cineasta con experiencia en YouTube que se une al reciente éxito de Backrooms, obra de Kane Parsons, otro joven que comenzó su carrera en la plataformas de vídeos online.

Otro de los motivos de la enorme popularidad que ha obtenido la cinta tras su estreno en Estados Unidos es su protagonista, la actriz Inde Navarrette, que lo borda interpretando a Nikki. Todo ello ha convertido a la película en la más rentable de la historia con un presupuesto menor a un millón de dólares, superando el récord anterior de El proyecto de la bruja de Blair.

Inde Navarrette en Obsession | Focus Features

Pero más allá de sus logros, es también un profundo drama que utiliza el horror como vehículo para explorar temas complejos como la culpa, el consentimiento, la comunicación y la obsesión emocional, alejándose de los sustos fáciles para construir un relato profundamente humano.

Y sobre ello ha hablado su director y guionista, señalando cómo el personaje de Nikki es representado tanto como villana como víctima después de que su mejor amigo Bear (Michael Johnston) pida el deseo de que ella lo ame más que a nada en el mundo.

Inde Navarrette y Michael Johnston en Obsession | Focus Features

"Bueno, queríamos que se sintiera realista, y queríamos dejar claro que la magia existe en este mundo, y aceptarlo, seguir adelante", explicó Barker a DiscussingFilm. "Y ahora, lo que queda es una historia bastante trágica sobre un hombre y una mujer, y para mí era muy importante resaltar ese realismo".

En la cinta, Naverrette interpreta a Nikki como una persona poseída obsesionada con Bear, pero su actuación también incluye arrebatos de angustia cuando su verdadera identidad se libera esporádicamente de su subconsciente para reaccionar con horror al ver cómo su amigo se aprovecha de la situación.

Así, esa combinación de terror psicológico y conflicto explica buena parte de su éxito entre crítica y público, inquietando por la forma en la que refleja emociones universales llevadas al extremo.