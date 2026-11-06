Lolita Flores habla sobre el debut como actor de su hijo y si trabajaría con él: "Podrían hacer una película para todos los Flores"

A sus 33 años, y después de muchos luchando por abrirse camino en el mundo de la canción, Guillermo Furiase debuta como actor por la puerta grande, como protagonista del biopic sobre Mago de Oz, Fiesta Pagäna, junto a nombres consolidados del mundo de la interpretación como Roberto Álamo, Adrián Lastra, Jon Arias, o Antonio Dechent.

Y en una noche tan importante para él como la de la premiere de su estreno en la gran pantalla, su madre Lolita Flores no ha dudado en despejar su agenda de compromisos laborales para estar a su lado sin poder disimular su orgullo.

"He visto los trailers y lo que mi hijo me ha contado, sé un poco de la trayectoria de Mago de Oz porque he sido rockera una época de mi vida... pero estoy muy nerviosa por verle", ha confesado con una gran sonrisa, dejando claro que "lo cortés no quita lo valiente y vengo a criticarle la verdad. A decirle qué me parece".

Entre risas, ha revelado que lo peor fueron "las peroratas que me daba de violín", ya que para interpretar a Moja tuvo que aprender a tocar dicho instrumento, "y hasta que le cogió el tranquillo que el violín es muy complicado, aquello era horrible. Por muchas puertas que cerraras y ventanas... el pobre mío, se lo curró, se lo curró".

"Está muy ilusionado, con muchas ganas. Ha hecho muchos amigos. Es un niño, además, no porque yo lo diga, sino porque me lo han dicho sus compañeros y la gente que ha trabajado con él, que es súper disciplinado. Igual que mi hija Elena, es decir, que he tenido mucha suerte con los dos hijos que tengo, la verdad" ha expresado emocionada, reaccionando con una gran sonrisa a los piropos que le han echado sus compañeros de película, destacando su humildad y su compañerismo: "¿Qué quieres que te diga? Hombre, es mi hijo, lo he parido, no voy a hablar mal de él, desde luego".

Como confiesa, estaría feliz de poder compartir pantalla tanto con él como con Elena. "Me encantaría hacer algo con mis hijos o con mi sobrina Alba y con mi hermana Rosario si se anima también. ¿Podrían hacer una película para todos las Flores?" ha lanzado divertida a ver si algún productor acepta la propuesta.