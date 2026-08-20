Elsa Pataky, "cansada" de ser vista como "la mujer de Chris Hemsworth": "Quiere demostrar lo valiosa que es"

Elsa Pataky y Chris Hemsworth forman una de las parejas más carismáticas del mundo del cine. Los actores viven felices desde hace años en Australia y juntos han formado una preciosa familia.

No obstante, mientras la carrera de Hemsworth ha crecido exponencialmente en los últimos años, siendo uno de los rostros más reconocidos de Marvel, la intérprete española se ha centrado menos en la actuación, aunque ha seguido participando en películas. Pero ahora eso puede estar cambiando.

Elsa Pataky | Gtres

Según ha publicado The Blast citando a fuentes cercanas a la actriz, Elsa estaría decidida a recuperar el protagonismo en Hollywood y a demostrar que su carrera va mucho más allá de ser conocida como "la mujer de Chris Hemsworth".

Estas informaciones apuntan a que Pataky estaría frustrada por la imagen que se ha creado de ella en los últimos años. "Es más conocida como una supermamá guapísima que como actriz", asegura una de las fuentes, que señala que ahora que sus hijos son adolescentes estaría preparada para "volver al ruedo".

"La gente quiere verla protagonizar proyectos al estilo de Nicole Kidman, dramas jugosos para plataformas de streaming donde pueda explotar su atractivo sexual natural y juvenil. Este siempre ha sido su objetivo a largo plazo, incluso después de que se casara con Chris y formara una familia", expuso la fuente.

Chris Hemsworth con Elsa Pataky y sus hijos Sasha y Tristan en Londres | Gtres

"Ella y Chris están buscando proyectos para ella y haciendo llamadas", ha señalando la fuente, añadiendo que la pareja tiene "amigos muy famosos que son fans y están deseando trabajar con Elsa" y que hay "muchísimas personas dispuestas a ayudarla". afirmó la fuente sobre la actriz.

"Está ansiosa por demostrar lo valiosa que es y no solo la Sra. Hemsworth a los ojos de algunos fans y ciertos personajes de Hollywood que sin duda la ven en esa categoría", ha sentenciado.

Sin embargo, la carga de trabajo de Chris no estaría siendo fácil para ambos ya que "cuanto más tiempo pasan separados por trabajo, más difícil se vuelve".

Elsa Pataky y Chris Hemsworth con su familia en Madrid | Europa Press

"Resulta un poco chocante ver a Chris aumentando su ritmo de trabajo de esta manera, porque en los últimos años había estado diciendo que su plan era bajar el ritmo para poder tener más tiempo para su esposa e hijos", añadió la fuente.

En 2027, Elsa estrenará junto a Jessica Alba la película The Mark y este 2026 ha participado en la serie El homenaje, mientras que Chris tiene por delante el estreno de Vengadores: Doomsday y en 2027 mínimo otros tres proyectos.