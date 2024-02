El desnudo de Barry Keoghan con el que sorprende todavía más que en Saltburn: "Es una locura"

Saltburn ha sido una de las películas que más expectación y más conversación social han generado este año. Gran parte del motivo de este furor se debe a la interpretación de Barry Keoghan quien encarna a Oliver Quick, un extraño estudiante de la Universidad de Oxford que pasa el verano de 2007 en la mansión familiar de su compañero Felix (Jacob Elordi).

Hay varias escenas impactantes en la película, como la de la tumba, aunque la más comentada es cuando Barry Keoghan aparece completamente desnudo bailando al ritmo de Murder on the Dancefloor de Sophie Ellis-Bextor.

Ahora, el actor irlandés ha sorprendido al volver a desnudarse por completo para la edición número 30 de Hollywood de Vanity Fair donde aparecen también los actores: Bradley Cooper, Natalie Portman, Pedro Pascal, Colman Domingo, Jodie Comer, Lily Gladstone, Greta Lee, Charles Melton, Da'Vine Joy Randolph y Jenna Ortega.

En un vídeo que han publicado en redes se ve como todos van apareciendo en fila y al final sale Keoghan emulando esta escena sin nada de ropa.

Además, Barry ha ofrecido una entrevista a la revista donde habla sobre el personaje y su implicación en él: "Realmente no establecí paralelismos con él como los hago con otros personajes".

"Aunque bailo desnudo en mi casa. Todo el mundo lo hace, hombre. Todos cantamos en la ducha. Todos actuamos tontamente cuando estamos solos y sentimos esta libertad. Es una cosa con la que me identifico. No bailo en una mansión de ese tipo con todo colgando. Pero canto en voz alta, bailo tontamente y muevo mi cuerpo tontamente".

Sobre el revuelo que se ha formado a cerca de la escena desnudo explica: "Es una locura". Para seguir diciendo: "Puede ser perjudicial para la mente y el estado mental si lees demasiado o ves demasiadas cosas que se dicen".

Aunque puntualiza: "No lo haría si no estuviera preparado para eso, o si no estuviera abierto a recibir lo que la gente quiere decir. Creo que muestra un acto de madurez en tu oficio, y si justifica la historia y la hace avanzar, ¿por qué no? Miras el cine europeo y tienden a tener muchas escenas que involucran desnudez, y no es un gran espectáculo"

"Pero creo que es verdadero arte. Realmente lo es. Y también es verdadera vulnerabilidad. Realmente te estás poniendo en el estado más vulnerable. Es hermoso de ver. No digo que sea por mi cuerpo, pero es liberador ver ese cuerpo moverse de la forma en que lo hace. Es casi como una pintura en movimiento", termina diciendo.