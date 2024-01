Barry Keoghan rinde homenaje a su madre tras perderla por una sobredosis de heroína cuando él tenía 12 años

Barry Keoghan está disfrutando de un momento profesional muy bueno. Si el año pasado lograba el BAFTA a Mejor Actor de Reparto por su papel como Dominik Kearney en The Banshees of Inisherin, ahora el actor irlandés está triunfando con Saltburn, cinta donde su participación peligró debido a una complicación importante de salud.

Pero, además, Keoghan está inmerso en otros muchos proyectos. Uno de los más actuales es Masters of the air, un drama bélico que se podrá ver en Apple TV. El estreno de la serie se ha celebrado este lunes en la Picturehouse de Londres donde Barry paseó sobre la alfombra roja junto al resto de sus compañeros de reparto como Austin Butler o Callum Turner, entre otros.

Barry Keoghan y Austin Butler | Getty

Barry Keoghan ha vuelto a demostrar su particularidad a la hora de vestir al decantarse en esta ocasión por un look formado por un chaleco de punto azul, un pantalón negro de vestir y el brazalete en su mano derecha. Muchos son los que han puesto el foco en esta pulsera que llevaba el actor ya que se trataba de un emotivo guiño a su madre, se podían ver sus iniciales inscritas.

Barry Keoghan y brazalete en honor a su madre | Getty

El intérprete de The Banshees of Inisherin perdió a su madre Debbie con 12 años por una sobredosis de heroína. Han pasado 19 años desde su fallecimiento pero Keoghan confesaba a The Sunday Times que reza a su madre "todos los días".

Tanto Barry como su hermano menor Eric no tenían relación con su padre, por lo que su infancia fue extremadamente complicada. Aún así, el intérprete revelaba que perder a su madre "no fue un shock" añadiendo que "era muy guapa" y que piensa mucho en ella.

De hecho, ha comentado que compartió un bonito momento con Austin Butler con motivo de la película de Elvis Presley, que protagonizaba Butler, porque recordó que "a ella le encantó" la canción Little Less Conversation del rey del rock.

Durante su infancia estuvo en 13 hogares de acogida desde los 5 años mientras visitaba a su madre en el hospital. Su hermano y él pudieron con el tiempo ir a vivir con su tía, su abuela y su prima. Él se ha mostrado siempre feliz por esto y ha dicho que les debe "mucho a todos".

Sobre su familia, el intérprete también ha dicho que siempre "están más preocupados" por su bienestar, aunque el que sea actor les da "buena charla" en el pub.

A pesar de haber sido considerado un niño travieso durante su infancia, Keoghan acabó encontrando su sitio en el mundo de la actuación y reveló que esto le ayudó a superar algunos de los traumas de cuando era pequeño. No tuvo una infancia especialmente fácil, pero el actor ha sabido sortear todo lo que le ha ido ocurriendo y recuerda a su madre con cariño.