Tras el debut del hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem en La bola negra, habla su tía Mónica Cruz: "Apuntaba maneras desde pequeñito"

La bola negra ya es todo un fenómeno dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero lo que pocos sabían es que entre su reparto también se encuentra Leo Encinas, el hijo de 15 años de Penélope Cruz y Javier Bardem, quien ha debutado como actor junto a su madre.

Ahora, la hermana de Penélope y tía de Leo, Mónica Cruz, ha hablado sobre los inicios en la carrera como actor de su sobrino en la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi:

"Bueno, son mis sobrinos, qué te voy a contar. Muy contenta. Al final yo lo que quiero es verlos felices y que sepan lo que quieren hacer. Creo que es muy importante en una edad así como la adolescencia, que tengan claro lo que quieren hacer" ha expresado. Puedes ver el vídeo en el play de arriba de la noticia.

La actriz defiende así que a pesar de que Leo sea hijo de dos de las estrellas más importantes del cine español "hace el proceso que hace cualquiera" que quiera dedicarse al mundo de la interpretación: "Da igual el apellido, el nombre, la familia. Tienes que hacer un proceso de pruebas de cosas. Y luego habrá comentarios o no, pero no son cosas a las que haya que prestar atención. Sabe que en la vida nadie le va a regalar nada". "Cuando los ves que luchan y trabajan y se preparan y se esfuerzan, ya está. Eso es lo importante" ha afirmado rotunda.

La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi | Atresmedia

Como ha confesado, "la verdad es que no" le ha sorprendido que su sobrino quiera seguir los pasos de sus padres, sus tíos, o su abuela -Pilar Bardem- como actor, ya que "apuntaba maneras desde pequeñito. Sí, a los niños de chiquititos se les ve por dónde van a ir".

"Yo estoy muy orgullosa de él. Creo que está haciendo un trabajo increíble, se lo está trabajando mucho y hace el proceso, como os he dicho, que tiene que hacer todo el mundo, de pruebas y cosas. Y eso es lo importante, que la preparación en estas profesiones es un continuo y un constante, aunque tengas 50 años", ha comentado con una gran sonrisa que refleja la especial relación que tiene con Leo.

Y aunque el hecho de que el hijo de Penélope y Bardem haya "empezado fuerte" en uno de los grandes éxitos de la temporada, La bola negra, y de la mano de Los Javis, Mónica cree que "lo importante es el camino, el aprendizaje y la ilusión".