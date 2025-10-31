Así ha crecido la hija pequeña de 11 años de Bruce Willis quien es igual que Tallulah: "Es tu gemela"

En los últimos años, las hermanas Willis, así como sus madres, han mostrado públicamente el apoyo incondicional que le brindan a su padre, Bruce Willis, quien fue diagnosticado en 2023 con demencia, una enfermedad neurodegenerativa que propició su retirada del cine.

Evelyn es una de las dos hijas que Bruce tuvo con su actual esposa Emma Heming, junto con Mabel. Tallulah, por su parte, es fruto del matrimonio del actor con Demi Moore, y es la menor de las hermanas, Rumer y Scout.

La familia suele compartir momentos de unión en redes sociales tanto con su padre como entre ellas, como las últimas fotos que publicaba Tallulah junto a su hermana pequeña.

Las imágenes, que rápidamente han captado la atención de los seguidores de la familia, dejan ver una conexión especial entre ambas hermanas, a pesar de los 20 años de diferencia entre ellas y de los distintos hogares en los que crecieron.

En el post, se puede ver a Tallulah, de 31 años, abrazando a Evelyn, de 11, frente a una cancha al aire libre, en una escena que desprende espontaneidad y cariño.

"¡HEMOS GANADO! ¡Energía de hermana mayor, claro que sí! Me encanta mi bebé", escribíe en el pie de foto mencionando a la madre de su hermana, Emma.

La publicación ha generado una ola de reacciones entre los seguidores, quienes han destacado el gran parecido físico entre ambas hermanas y lo mucho que ha crecido la pequeña: "¡Es tu pequeña y preciosa gemela!", escribía un usuario.

"Literalmente pensaba que esta era una foto de IA tuya con tu yo más joven. Ella es tu gemela", comentaba otra persona.

Mientras el deterioro de Bruce es cada vez más notable, sus hijas, su exmujer y su esposa muestran que son una familia muy unida y que el amor que hay entre todos es incondicional.