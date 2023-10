Daniel Radcliffe confiesa lo "aterrador" que es la paternidad tras tener a su primer hijo: "Es intimidante"

Daniel Radcliffe se convirtió en uno de los jóvenes actores más reconocidos y admirados después de dar vida a Harry Potter en la exitosa saga mágica de Hogwarts entre 2001 y 2011. Tras dicho reconocido papel, ha cosechado una exitosa carrera protagonizando atrevidas escenas en la serie Miracle Workers y actuando en películas como Swiss Army Man o Kill Your Darlings en cuyo rodaje conoció a su actual pareja, Erin Darke, con quien comenzó una relación ese mismo año, en 2012.

La actriz estadounidense es reconocida por interpretar a Cindy en la serie La Rebelión de las Chicas Buenas, aunque también ha aparecido en varios episodios de la serie de comedia La Maravillosa Mrs. Maisel, y en películas como Siempre Alice y Mi mejor verano.

Daniel Radcliffe y Erin Darke | Gtres

Tras once años como pareja, este marzo Radcliffe y Darke han dado la bienvenida a su primer hijo y, aunque la pareja siempre se ha mantenido muy privada con su relación y alejada de los grandes eventos, ya han realizado su primera aparición pública junto al pequeño sacando su lado más reivindicativo en familia.

Desde el nacimiento de su hijo, Radcliffe se ha mostrado muy abierto públicamente compartiendo su experiencia como padre primerizo y dejando claro que tiene pensado trabajar menos en el futuro para centrarse en el pequeño. En esta ocasión, el actor se ha sincerado sobre lo que le "aterra" su reciente paternidad durante una entrevista con E! News.

"Es francamente aterrador tener un ser humano en el mundo que me importa tanto y saber que todo lo que haga afectará a lo que siento por mi vida durante el resto de mi vida", ha reconocido Daniel. "Entonces, ya sabes, es intimidante".

El actor está aprendiendo muchas cosas sobre la paternidad y los horarios de los bebés mientras cuida de su hijo afirmando que "no hay relación lógica entre lo que necesitamos de sueño". "Yo cuanto menos duermo, más duermo por la noche. Pero [los bebés] cuanto menos duermen, ¡menos duermen! Y cuanto más duermen, más duermen después. No tiene ningún sentido, pero al parecer así funciona", ha explicado.

"El hecho de que haya una criatura en el mundo que puede darte la peor noche de tu vida y que luego te despiertas por la mañana, te acercas a ellos, se dan la vuelta y sonríen y dices, No me importa ninguna de las cosas que acabas de hacer", ha admitido. "Eso es muy bonito. Ha sido un año realmente maravilloso y no podría desear estar en un lugar mejor".

No cabe duda de que Radcliffe está disfrutando de esta nueva y feliz etapa en su vida junto a su familia.