Blake Lively vuelve a situarse en el centro de la polémica que rodea a It Ends With Us tras hacerse público un mensaje de voz privado que envió a Justin Baldoni, en pleno proceso de organización del rodaje.

El audio forma parte de la documentación judicial revelada recientemente y obtenida por People, la cual cuenta con varios mensajes privados entre los protagonistas de la polémica. En este caso, se ha hecho público un audio que muestra a Lively hablando con un tono cercano y conciliador: "Espero que estés muy bien. Solo quería contactarte para informarte sobre algo", comienza diciendo la actriz en el mensaje.

En la nota de voz, Lively explica que dudó antes de trasladarle su petición a Baldoni, pero que finalmente se animó tras el consejo de su marido, Ryan Reynolds, quien, según relata ella misma, la alentó a hacerlo recordándole la confianza existente entre ambos.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Sony Pictures

La actriz aclara que se dirige a Baldoni "como amiga más que como cualquier otra cosa" y le confiesa el nivel de estrés que estaba atravesando por encadenar el rodaje de It Ends With Us con otro proyecto, Proxy, poco después de haber dado a luz a su hijo Olin. En el mensaje, Lively reconoce las dificultades físicas y emocionales del momento, así como la falta de descanso y los problemas para encontrar una niñera.

"Rodar en marzo es demasiado pronto después de tener un bebé, sin dormir y queriendo estar en mi mejor forma", explica la actriz, que también menciona el impacto personal de pasar largos periodos separada de Reynolds. Aun así, insiste en que no se trata de un reproche hacia Baldoni ni de una exigencia directa para cambiar el calendario.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends with Us | Sony Pictures

"Sé que nuestro horario es nuestro horario, no pretendo cambiar nada", afirma, antes de añadir que, si existiera la mínima posibilidad de adelantar el rodaje para contar con un pequeño margen de descanso, sería "fantástico". Lively concluye el mensaje pidiéndole discreción y reconociendo, con cierto tono irónico, que las notas de voz se habían convertido en su forma habitual de comunicarse en ese momento.

La revelación de este audio se suma a la cadena de mensajes y correos privados que han salido a la luz en las últimas semanas a raíz del proceso judicial, intensificando el escrutinio público sobre la relación profesional y personal entre Lively y Baldoni durante la producción de la película.