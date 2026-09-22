EN HBO
Cillian Murphy tiene un doble en casa: Así es Aran Murphy, su hijo que ya se estrena como actor con 19 años
El debut de Aran Murphy, hijo de Cillian Murphy, está generando expectación incluso antes de su estreno, en buena parte por un parecido con su padre que no ha pasado desapercibido.
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El parecido entre Cillian Murphy, protagonista de Peaky Blinders y ganador del Oscar por Oppenheimer, y su hijo Aran Murphy ha dejado a Internet completamente loco. No solo comparten rasgos físicos: sus gestos y hasta su forma de hablar hacen que resulte difícil no pensar en el actor irlandés al ver al joven de 19 años.
Aran Murphy está a punto de dar sus primeros pasos frente a las cámaras con Youth, la nueva serie de Sharon Horgan para HBO Max. La creadora de Catastrophe, Divorce y Bad Sisters protagoniza esta historia sobre una mujer divorciada de unos 50 años que se lanza de nuevo a la búsqueda del amor y el sexo, mientras Aran interpreta a su hijo.
¿Estamos ante la próxima estrella de Hollywood o ante un nuevo caso de nepobaby? Descubre todos los detalles y el parecido entre padre e hijo en el vídeo.
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