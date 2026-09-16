La muerte de Hayden Panettiere da un nuevo giro al descubrir mensajes incriminatorios con un traficante que está investigando la DEA

La investigación federal sobre la trágica muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el pasado 16 de agosto a los 36 años, ha dado un giro decisivo después de salir a la luz la posible causa de su muerte.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos centra ahora sus pesquisas en el rastro digital dejado por la actriz, tras hallar un gran historial de conversaciones por mensaje de texto con un conocido narcotraficante de Los Ángeles.

Los investigadores examinan años de intercambios que se extendieron hasta la misma semana de su fallecimiento, donde hablaban de la adquisición de medicamentos recetados fuera del distrito legal.

Fuentes cercanas a las fuerzas de seguridad con conocimiento directo del caso han confirmado a TMZ la relevancia de este hallazgo: "Hay muchísimos mensajes sobre drogas".

Hayden Panettiere | Gtres

Del mismo modo, una fuente de la agencia federal detalló que la intérprete y su proveedor "fueron muy específicos a la hora de comprar pastillas en el mercado negro". Esta pista es calificada por los agentes como una pieza clave para rastrear el origen exacto de los estupefacientes que le causaron la muerte.

Las hipótesis principales que maneja la DEA sostienen que Panettiere habría fallecido tras ingerir una pastilla falsificada de oxicodona adulterada con fentanilo, un opioide sintético potencialmente letal incluso en dosis mínimas.

Según la reconstrucción de los hechos, la actriz habría transportado varias de estas pastillas consigo durante un vuelo desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur la noche anterior a su muerte.

Además, los vecinos de su residencia en West Hollywood aseguraron a TMZ haber visto durante años a tres sospechosos (dos mujeres y un hombre) acudir de forma individual para entregarle pequeñas bolsas, confirmando que el hombre se presentó con un paquete esa misma semana.

Hayden Panettiere | Reuters

Panettiere fue hallada inconsciente el 16 de agosto en un Airbnb vacacional en Greenville (Carolina del Sur) por Zach Hickerson, hermano de su pareja, Brian Hickerson.

Según el informe policial, la actriz llevaba encima una "bolsa de medicamentos" y Hickerson entregó después del suceso dicha bolsa a la policía, la cual está siendo analizada por si contuviera más sustancias adulteradas.

A la espera de que se hagan públicos los resultados toxicológicos definitivos, las autoridades de Los Ángeles y Carolina del Sur avanzan en la toma de declaraciones a posibles sospechosos.