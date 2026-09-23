Los gritos en público de Angelina Jolie y Salma Hayek durante su último rodaje: "Nunca había tenido ese tipo de conexión en mi vida"

Las estrellas Salma Hayek y Angelina Jolie han reflexionado abiertamente sobre la profunda conexión personal y profesional que han consolidado durante el rodaje de su reciente proyecto cinematográfico, el drama bélico Sin sangre.

La película, que acaba de llegar a los cines de Estados Unidos tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2024 y su estreno comercial en Italia en abril de 2025, está escrita, coproducida y dirigida por Jolie, mientras que Hayek asume el papel protagonista de Nina junto al actor Demián Bichir en el papel de Tito.

La trama de la película, basada en la novela homónima de Alessandro Baricco publicada en 2002, sigue a Nina, una mujer que sobrevivió a una trágica masacre familiar en el contexto de una guerra no especificada y que, décadas después, se reencuentra con Tito para enfrentarse a las secuelas del trauma y la violencia.

Este intenso argumento sirvió como detonante para que ambas artistas desarrollaran una buena dinámica de trabajo durante el rodaje en Italia.

"Nunca había tenido ese tipo de conexión en mi vida", declaró Jolie a la revista PEOPLE, destacando la importancia de haberse conocido mejor en esta etapa: "Me parece maravilloso que nos hayamos conocido en esta etapa de nuestras vidas. Porque ambas hemos pasado por muchas cosas similares, hemos vivido experiencias diferentes y, de alguna manera, hemos llegado a ser mujeres mayores en una situación muy parecida".

A este respecto, Hayek bromeó entre risas señalando: "Aunque soy mucho mayor que ella, por cierto". A esto la directora respondió: "No mucho mayor. Apreciar esa amistad, ese vínculo y esa comprensión es algo que no había experimentado en mi vida".

Por su parte, la actriz mexicana coincidió en la singularidad de su relación: "Es difícil encontrar esa conexión, y creo que de eso trata parte de la película, de lo difícil que es comunicarse, de conectar".

Las conversaciones en el set entre la actriz y la cineasta, quienes ya habían coincidido en la película de Marvel Eternals de 2021, fueron calificadas por Hayek como "deliciosas" y "muy naturales": "Me encanta su forma de pensar y la entiendo. Creo que cuando sabes que alguien te comprende, te sientes seguro y puedes ser quien eres en cualquier circunstancia".

Salma Hayek en Sin Sangre | Brainstorm Media

La intérprete mexicana relató cómo la carga emocional de las escenas daba lugar a reacciones imprevistas por parte del equipo técnico: "A veces, nos poníamos a gritarnos apasionadamente. Entonces empecé a llorar y ella (Angelina Jolie) me abrazó, y luego no parábamos de reír. Y desde fuera, veía a la gente decir: '¿Qué está pasando?'".

Hayek explicó además la confianza absoluta que existe entre ambas a la hora de abordar cualquier tema en privado: "Puedo decir lo que quiera. Ella nunca se ofende porque viene de mí. Y hablamos de temas importantes, y luego empezamos a llorar porque nos emocionamos, no porque nos hayamos hecho llorar mutuamente... Y luego decimos alguna tontería y nos partimos de risa".

Esta complicidad profesional continuará en el futuro, ya que Hayek reveló durante la presentación de la película en Toronto que se encuentra dirigiendo un nuevo proyecto que la volverá a reunir con Jolie, quien ejercerá como productora.