Una misteriosa cuenta de Instagram ha situado a Channing Tatum en el centro de un gran revuelo en las redes.

Durante unos días, la teoría de que el actor de Magic Mike utilizaba un perfil secundario anónimo para publicar comentarios un tanto mordaces contra su exprometida, Zoe Kravitz, y su actual pareja el cantante Harry Styles, corrió como la pólvora en las redes sociales.

El origen de la polémica se remonta a una serie de comentarios vistos en perfiles de cotilleos sobre celebridades como Deuxmoi. Tras publicarse una fotografía donde Zoe Kravitz y su prometido Harry Styles aparecían dándose un beso, la cuenta anónima publicó: "Solo estoy aquí por el odio" junto al emoji de unas palomitas.

Las sospechas se dispararon cuando los usuarios descubrieron que el nombre de usuario era @bidness_nonya (un juego de palabras en inglés para "none of your business", traducido como "no es asunto tuyo") y que, de forma sorprendente, Channing Tatum figuraba como su único seguidor.

A partir de ese hallazgo, los usuarios rastrearon más comentarios del perfil en otras publicaciones de la pareja.

En una imagen de Kravitz y Styles bajando por unas escaleras mecánicas, el perfil comentó: "Cuando los veo, pienso en cómo su exprometido dijo que ella era la persona más intencional que conocía. Me pregunto si esto se quedaba en las películas".

Ante la pregunta de otro usuario ("¿Qué quieres decir con eso?"), la cuenta respondió: "Para mí, intencionada es igual a calculadora. Me parece muy curioso que con su exprometido apenas se la viese, pero se le ve junto a su nueva pareja constantemente".

Asimismo, en otra publicación sobre una entrevista a Channing Tatum el perfil sí tenía buenas palabras: "Este chico es tan genuino y encima es como gracioso".

Las especulaciones en redes como X y TikTok barajaron desde que se tratara directamente del actor hasta una cuenta anónima de su madre saliendo en su defensa.

Aunque Tatum dejó de seguir al perfil poco después de desatarse el escándalo, algunos fans investigadores defienden que no se trata del actor al notar que la cuenta interactuaba activamente en publicaciones sobre el signo del zodíaco Géminis, cuando Tatum es Tauro.

Channing Tatum en sus historias de Instagram | Instagram Channing Tatum

Ante la magnitud de los rumores, Channing Tatum ha roto su silencio hace apenas unas horas publicando un sarcástico mensaje a través de las historias de su cuenta oficial: "Eo, de verdad no me puedo creer que penséis que esto es lo que hago con mi tiempo libre. Es hasta gracioso. Además, ¿por qué seguiría a una cuenta falsa si no quisiera que me relacionaran con ella? Qué coño venga ya. Pero si de verdad necesito decirlo, solo tengo una cuenta de Instagram: @channingtatum".

Con esta declaración, el intérprete ha buscado desmarcarse por completo del perfil anónimo y dar por cerrada esta loca controversia.