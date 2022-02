Mandy Moore y Milo Ventimiglia se han convertido en una de las parejas más queridas de los fans por sus papeles de Jack y Rebecca Pearson en 'This is us'.

Durante 6 temporadas han enamorado al público con su química y sus momentos románticos, pero en la vida real son igual de adorables o más. Su relación es muy especial y así lo demuestran siempre en redes sociales. Ahora, ha sido Mandy la que ha revelado hasta qué punto.

Moore acaba de celebrar el primer cumpleaños de su hijo Gus, con el músico Taylor Goldsmith.

La actriz, como madre primeriza, confesaba en el shor de Kelly Clarkson toda la ayuda que ha necesitado pese a ser una de las mejores madres de la TV.

"Es gracioso, porque he estado interpretando a una madre en televisión durante seis años y ahora es como, 'espera, ¿podemos volver al principio? Porque ahora sé lo que es ser madre. ¡Lo he estado fingiendo!", bromeaba la actriz.

Es entonces cuando Mandy asegura "he estado apoyándome en Milo Ventimiglia tanto", sobre haber estado rodando mientras hacía malabares con los primeros meses de su bebé.

"Él me estuvo enseñando cómo mecerlo para dormir, cómo cambiar pañales. Estuvo increíble", confiesa.

Lo cierto es que Milo, aunque también un padrazo en la ficción, no tiene por el momento hijos propios pero sí muchos sobrinos que parece que le han convertido en todo un experto.

La última temporada de 'This is us'

Desde que se anunció que la sexta sería la última temporada de la popular serie, tanto los fans como sus protagonistas han estado en una montaña rusa emocional para disfrutar y despedirse de los personajes que tanto les han emocionado.

La temporada, que ya está en emisión en Estados Unidos, tendrá 18 capítulos y según ha prometido su creador Dan Fogelman tendrá un final cerrado y satisfactorio tras el viaje en la vida de los Pearson durante tantos años.