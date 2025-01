Mandy Moore responde a las críticas por pedir donaciones para sus cuñados tras los incendios de Los Ángeles: "Por favor, iros a la mierda"

Los Ángeles continúa ardiendo y los devastadores incendios que vive la ciudad californiana han dado la vuelta al mundo. Algunos de sus barrios más exclusivos, como el de Palisades, han sido arrasado por las llamas y multitud de estrellas han visto cómo se han quemado sus casas y tenido que ser evacuadas.

Pero este drama no solo ha afectado a los famosos, ni mucho menos, también a miles de ciudadanos de a pie. Hay al menos 13 desaparecidos y 16 fallecidos, según el último recuento oficial, y ya han sido arrasados 150 kilómetros cuadrados, obligando a desplazarse a 150.000 personas.

Unas de ellas han sido los cuñados de Mandy Moore. La actriz de This Is Us compartió en sus redes sociales que sus cuñados, Griff y Kit, "perdieron su casa y todo lo que tenían en el incendio de Eaton", pidiendo a la gente que donara dinero a través de GoFundMe.

Mandy Moore | Gtres

"Con su primer bebé en camino en cuestión de semanas, necesitan nuestro apoyo ahora más que nunca. Griff es un músico de gira y también perdió todo los instrumentos que usa para ganarse la vida. Es demasiado. Muchos han preguntado cómo ayudar durante este momento inimaginable y estresante... Por favor, considerad donar y compartir para ayudarlos a reconstruir", ha publicado la intérprete.

Sin embargo, a pesar del apoyo, muchos usuarios han criticado ferozmente este post, asegurando que Moore debería donar su propio dinero en lugar de pedir ayuda a otros.

Tras ello, la actriz editó su publicación para añadir explicaciones y responder tajantemente a los críticos: "Y que la gente se pregunte si estamos ayudando a nuestra propia familia o si estamos atribuyéndole a alguien una cantidad arbitraria de dinero que Google dice que tiene NO es útil ni empático. Por supuesto que lo somos. Nuestro amigo Matt inició este GoFundMe y lo estoy compartiendo porque la gente me ha preguntado cómo puede ayudarlos. Nosotros también perdimos la mayor parte de nuestra vida en un incendio.Por favor, iros a la mierda. Nadie os está obligando a hacer nada", contestó.

Un día antes, la actriz desveló en su Instagram que la parte principal de su casa "milagrosamente seguía está en pie", aunque todavía "no es habitable, pero está casi intacta".