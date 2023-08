Mandy Moore y Sterling K. Brown, destrozados por la muerte de Ron Cephas Jones de 'This is us': "El mundo es menos brillante"

El actor Ron Cephas Jones ha fallecido con 66 años y el mundo siempre lo recordará por su inolvidable papel de Wiliam Hill en la popular serie 'This is us'.

Aunque tuvo una prolífica carrera con títulos como 'The Blacklist', 'Venom' o 'Mr. Robot', su personaje del padre biológico de Randall Pearson (Sterling K. Brown) conmovió a todos los espectadores.

Cephasha muerto tras una larga enfermedad pulmonar, y sus compañeros de la serie le han despedido con emotivos mensajes en redes sociales.

Con Mandy Moore y su personaje, Rebecca, tuvo una especial relación hasta el final, donde por casualidades del destino le dio la mano hasta su muerte en la ficción. Así le ha despedido:

"Poder conocer y trabajar con Ron en la locura de camino de 'This is us' fue el mejor regalo. Él era pura magia como ser humano y artista... Atesoraré todos esos momentos para siempre. Aunque no estuvo en el set tanto como nos hubiera gustado, era una parte indivisible de los cimientos de la serie, y es como si siempre estuviera allí", asegura Moore.

"Nunca olvidaré lo especial que fue poder rodar este episodio en particular y volver a recibirle para tener una despedida como Dios manda en nuestra familia de TIU y toda la experiencia. Simplemente estoy tan triste. Mis pensamientos y amor están con [su hija] Jasmine y su familia y amigos. Te quiero", terminaba la actriz.

También su hijo en la serie, Sterling K. Brown, ha mostrado su tristeza por la pérdida del actor.

"Hoy la vida ha imitado al arte, y una de las personas más maravillosas que ha visto el mundo ya no está con nosotros. Ron Cephas Jones ha fallecido, y el mundo es un poco menos brillante. Hermano, eres querido. Y se te echará de menos. Sigue haciéndoles reír en la siguiente fase de la existencia, y te veré cuando llegue allí", le dedica.