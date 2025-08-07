CUMPLE 5 AÑOS
Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger están de cumpleaños: Así ha sido la emotiva felicitación a su hija mayor
La hija mayor de Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger, Lyla Maria, cumple años. Sus padres lo han celebrado con palabras llenas de cariño en redes sociales, manteniendo la privacidad tanto de Lyla como del resto de sus hermanos.
Publicidad
Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger comenzaron su relación en 2018 y se casaron al año siguiente. Desde entonces, han formado una familia sólida y han compartido con discreción algunos momentos especiales de su vida como padres.
Katherine, hija del actor y exgobernador Arnold Schwarzenegger, es escritora y defensora del bienestar familiar; mientras que Chris es conocido por sus papeles en franquicias como Jurassic Worldo Guardianes de la Galaxia.
La pareja tiene tres hijos en común: Lyla Maria, Eloise Christina, y Ford Fitzgerald. Además, Chris Pratt es padre de Jack, de 12 años, fruto de su matrimonio anterior con la actriz Anna Faris.
A pesar de su fama, la pareja ha optado por mantener la vida de sus hijos alejada del foco mediático, compartiendo imágenes de ellos sin mostrar sus rostros y limitando los detalles sobre su vida privada.
Así lo hicieron el pasado 6 de agosto durante el quinto cumpleaños de su hija mayor, Lyla Maria. Ambos han compartido mensajes llenos de ternura y orgullo en sus redes sociales.
Katherine publicaba una tierna fotografía en la que abraza y besa a Lyla junto a un pie de foto que decía: "Feliz 5º cumpleaños a mi dulce niña, te amo más de lo que las palabras pueden decir", y un emoticono de corazón rosa.
Chris, por su parte, compartía varias fotos en un collage de historias de Instagram mostrando a Lyla con su hermana Eloise, así como con él mismo.
"¡No puedo creer que mi niña tenga 5 años! El tiempo vuela. ¡Te quiero, Lyla!", escribía el actor.
En la alfombra roja del estreno de The Terminal List: Dark Wolf en Nueva York, tal y como ha recogido People, Pratt adelantaba cuál sería la temática de la fiesta: "Ahora le encantan las sirenas. Le encanta nadar. Es muy buena nadando. Será una gran fiesta. Creo que tendremos un zoológico interactivo y sirenas de verdad", bromeaba con ternura.
La pareja basa la crianza de sus hijos en el "equilibrio", como comentaba Pratt: "Mi padre era muy duro y estricto, entonces tiendo a ser un poco más consciente de la sensibilidad de los niños. Así que no soy tan duro ni tan estricto"."Katherine es más bien la que hace cumplir las reglas", explicaba a Today.
Así, la pareja sigue su relación, viendo a los niños crecer. Lyla ya tiene cinco años y tanto Chris como Kattherine lo han querido celebrar con sus seguidores.
Publicidad