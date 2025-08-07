Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger están de cumpleaños: Así ha sido la emotiva felicitación a su hija mayor

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger comenzaron su relación en 2018 y se casaron al año siguiente. Desde entonces, han formado una familia sólida y han compartido con discreción algunos momentos especiales de su vida como padres.

Katherine, hija del actor y exgobernador Arnold Schwarzenegger, es escritora y defensora del bienestar familiar; mientras que Chris es conocido por sus papeles en franquicias como Jurassic Worldo Guardianes de la Galaxia.

La pareja tiene tres hijos en común: Lyla Maria, Eloise Christina, y Ford Fitzgerald. Además, Chris Pratt es padre de Jack, de 12 años, fruto de su matrimonio anterior con la actriz Anna Faris.

A pesar de su fama, la pareja ha optado por mantener la vida de sus hijos alejada del foco mediático, compartiendo imágenes de ellos sin mostrar sus rostros y limitando los detalles sobre su vida privada.

Así lo hicieron el pasado 6 de agosto durante el quinto cumpleaños de su hija mayor, Lyla Maria. Ambos han compartido mensajes llenos de ternura y orgullo en sus redes sociales.

Katherine publicaba una tierna fotografía en la que abraza y besa a Lyla junto a un pie de foto que decía: "Feliz 5º cumpleaños a mi dulce niña, te amo más de lo que las palabras pueden decir", y un emoticono de corazón rosa.

Chris, por su parte, compartía varias fotos en un collage de historias de Instagram mostrando a Lyla con su hermana Eloise, así como con él mismo.

"¡No puedo creer que mi niña tenga 5 años! El tiempo vuela. ¡Te quiero, Lyla!", escribía el actor.

En la alfombra roja del estreno de The Terminal List: Dark Wolf en Nueva York, tal y como ha recogido People, Pratt adelantaba cuál sería la temática de la fiesta: "Ahora le encantan las sirenas. Le encanta nadar. Es muy buena nadando. Será una gran fiesta. Creo que tendremos un zoológico interactivo y sirenas de verdad", bromeaba con ternura.

La pareja basa la crianza de sus hijos en el "equilibrio", como comentaba Pratt: "Mi padre era muy duro y estricto, entonces tiendo a ser un poco más consciente de la sensibilidad de los niños. Así que no soy tan duro ni tan estricto"."Katherine es más bien la que hace cumplir las reglas", explicaba a Today.

Así, la pareja sigue su relación, viendo a los niños crecer. Lyla ya tiene cinco años y tanto Chris como Kattherine lo han querido celebrar con sus seguidores.