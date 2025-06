Chris Pratt sorprende con una foto familiar con todos sus hijos y Jack, que ya tiene 11 años, está enorme

Chris Pratt ha sorprendido a sus seguidores con una imagen muy especial con motivo de su aniversario de boda con Katherine Schwarzenegger. El actor ha compartido una foto familiar en la que aparece acompañado de su mujer y sus hijos, incluido Jack, su primogénito, que ha dado un notable estirón y ya parece todo un adolescente.

La imagen, publicada en Instagram, muestra al actor junto a toda su familia sonriente. Para proteger la privacidad de los pequeños Pratt ha dibujado un corazón sobre sus caras, pero aun así es evidente que Jack, fruto de su anterior matrimonio con Anna Faris, está creciendo a pasos agigantados.

Aunque no es muy habitual que muestren detalles de su vida personal, el actor ha hecho una excepción por una fecha señalada: el sexto aniversario de su boda con Katherine. En el texto que acompaña a la imagen añadía: "¡Feliz aniversario, cariño!".

Chris Pratt con su familia | Instagram @prattprattpratt

Además, en un post donde se le ve disfrutando de una cena romántica junto a su mujer, ha querido explayarse un poco más y rendir homenaje a su relación con estas palabras:

"Hace seis años me casé con mi mejor amiga. Me has mostrado lo que significan el amor, la gracia y la fortaleza. Gracias por hacer que esta vida esté tan llena de alegría, familia y fe. Feliz aniversario, cariño".

La aparición de Jack en la imagen ha llamado especialmente la atención, ya que el actor ha sido objeto de críticas pasadas por lo que algunos interpretaron como un trato desigual hacia su hijo mayor. Las acusaciones se remontan a una felicitación que hizo a Katherine agradeciéndole por darle "hijas sanas", una frase que muchos consideraron un desaire hacia Jack, que nació prematuro y ha tenido diversos problemas de salud.

La relación entre padre e hijo, no obstante, parece sólida, y esta aparición conjunta ha sido muy bien recibida por los fans, que han celebrado ver a toda la familia reunida y a Jack junto a sus hermanas, Lyla Maria, de 4 años, Eloise Christina, de 3 años, y el bebé Ford Fitzgerald.