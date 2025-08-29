Chris Pratt confiesa que engordar para Parks and Recreation fue un reto: "Comía 4 hamburguesas en cada comida"

El personaje de Chris Pratt en Parks and Recreation es uno de los más memorables de la serie. Tan caradura como adorable, Andy Dwyer conquistó a los espectadores de la comedia heredera de The Office. Por eso, no fueron pocos los fans que no podían creer el increíble cambio físico que tuvo de cara a su siguiente gran papel: Star-Lord en Guardianes de la Galaxia.

Mientras que en la sitcom se mostraba más bien rellenito, en la producción de Marvel tenía unos abdominales dignos de superhéroe. Un contraste drástico que se ha mantenido intacto en sus siguientes grandes películas, incluyendo la franquicia Jurassic World.

Chris Pratt mostrando su torso desnudo | Instagram Chris Pratt

Han pasado diez años desde el final de Parks and Recreation y el actor ha querido recordar aquella etapa de su vida desde el humor en el podcast Club Random de Bill Maher: "Nunca me había visto tan gordo", afirma Pratt antes de hacer referencia al personaje de Andy: "era la cosa más divertida que había visto jamás".

"Fui a hablar con el showrunner, Mike Schur, y le dije: Dos cosas. Una, estoy engordando. Dos, quiero engordar mucho más", revela. Cuando Schur le dijo que "genial", Pratt lo tuvo claro: "Lo lleve al límite. Pensaba, ¿cuánto más puedo engordar? Se convirtió en un reto".

Además, el actor ha confesado cómo era su dieta: "Llegué a comerme cuatro hamburguesas en cada comida. Estaba impresionando a todo el mundo y yo estaba en una etapa de mi vida en la que me daba todos los caprichos".

Sin embargo, eso cambió radicalmente cuando fichó por Marvel. Lo cual ha provocado que sus comidas sean "aburridas", comparando este momento del día con "parar en la gasolinera y llenar lo mínimo el depósito". A fin de cuentas, mantener este tipo de físicos no es algo que surja por arte de magia.

Chris Pratt está en plena promoción de la serie La lista final: Lobo negro, su nueva colaboración con Prime Video que llega el 27 de agosto a la plataforma. Un thriller en el que, por supuesto, sigue mostrando al mundo ese cuerpo que tanto se trabaja a diario.