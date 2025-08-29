Orlando Bloom perdió 23 kilos comiendo solo "atún y pepino" para alcanzar el físico que necesita: "Era horrible estar a mi lado"

Orlando Bloom ha pasado un verano desenfrenado de diversión, vacaciones y soltería, marcado por su reciente ruptura con Katy Perry, y ahora se centra en su carrera preparándose para el inminente estreno de The Cut.

El actor ha contado durante una entrevista en el programa This Morning los extremos a los que llegó para prepararse para la cinta, en la que interpreta a un boxeador retirado que intenta regresar al ring, aunque eso le cueste la vida.

Para propiciar el cambio extremo y rápido del físico de Bloom, su nutricionista, el mismo que trabajó con Christian Bale (El caballero oscuro), le redujo las comidas de tres a dos al día, hasta eliminar casi todo excepto la proteína en polvo.

"Pensé: '¡No! ¡No tomes eso!'. Así que, básicamente, me limité a comer solo atún y pepino durante las últimas tres semanas", ha confesado.

"Estaba agotado... sin energía ni fuerzas. Solo mentalmente, físicamente, tenía hambre. Era horrible estar a mi lado" , decía el británico que llegó a perder 23 kilos.

También sufrió "paranoia" y "pensamientos intrusivos" producto del desgaste físico y mental.

Orlando Bloom en The Cult | Paramount Movies

De hecho, en el set se acostaba entre tomas para recuperar energías: "Luego me levantaba, hacía mis flexiones... me veía un poco más corpulento", añadía.

"No le recomendaríaa nadie que la hiciese en casa", terminaba diciendo con la voz de la experiencia.

Orlando explicaba que, aunque los atletas suelen bajar de peso, "los actores lo llevan al extremo" por el poco tiempo que tienen para prepararse.

Además, Bloom ha revelado cómo se tomó este cambio severo su entonces prometida, Katy Perry, quien "se asustó" al verlo tan distinto.