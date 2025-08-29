Emma Stone brilla en el Festival de Venecia donde presenta Bugonia, la película por la que se rapó al cero

Nuevo tráiler en español de Bugonia, la nueva comedia negra de Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas, La favorita), protagonizada por la ganadora de un Oscar Emma Stone (La La Land, Cruella, Pobres criaturas) junto a Jesse Plemons (Los asesinos de la luna, El poder del perro).

Para la película Emma Stone se metió de lleno en el personaje para el que se rapó la cabeza al cero. Ahora, en este avance puedes ver a la actriz caracterizada de su personaje por el que ha dejado atrás su larga melena.

Emma Stone con el pelo rapado al cero para Bugonia de Yorgo Lanthimos | Universal

Desde entonces la hemos visto en muchas alfombras rojas luciendo radiante su pelo corto con el que está muy favorecida.

La película compite por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y formará parte de la sección Perlak en la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián.

Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Aidan Delbis y Jesse Plemons en el Festival de cine de Venecia presentando Bugonia | Reuters

Emma fue uno de los rostros más aclamados en este arranque del Festival de cine de Venecia donde apareció un original vestido con falda corta abullonada sobre una larga más ajustada, la actriz llegó acompañada por su marido, el cómico Dave McCary.

Sinopsis de Bugonia:

Dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta Tierra.