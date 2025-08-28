La dolorosa caída de Anne Hathaway mientras rodaba El diablo viste de Prada 2

Han pasado casi dos décadas desde que El diablo viste de Prada se convirtió en un fenómeno cultural tanto por sus memorables personajes como por el elenco que les dio vida, liderado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

La esperada secuelareúne nuevamente a este trío protagonista, encarnando a Miranda Priestly, Andrea Sachs y Emily Charlton lo que ha despertado el entusiasmo entre los fans que recuerdan con cariño el humor y la moda deslumbrante de la película original de 2006.

En medio de la expectativa, las grabaciones en Nueva York han dejado ver no solo algunos de los looks y escenarios que se verán en la cinta, sino también un momento un tanto aparatoso que, por suerte, ha quedado como anécdota, sobre todo para Anne Hathaway.

Anne Hathaway en el rodaje de El diablo viste de Prada 2 | Gtres

Entre las imágenes filtradas del rodaje, la actriz ha sido captada sufriendo un pequeño tropiezo. Anne, de 42 años, se encontraba descendiendo unas escaleras cuando el tacón de su zapato se rompía, haciendo que perdiera el equilibrio y terminara cayendo al suelo.

Anne Hathaway en el rodaje de El diablo viste de Prada 2 | Gtres

Hathaway, que llevaba un bagel en la mano, el cual conseguía salvar, ha reaccionado con una sonrisa tranquilizando a quienes estaban cerca: "¡Estoy bien!", decía lista para continuar con el rodaje.

El estreno de El diablo viste de Prada 2 está previsto para mayo de 2026, cuando podremos ver a Anne Hathaway bajando esas escaleras con tal elegancia que haga que la iconicidad de la escena sea igual que la de la anécdota.