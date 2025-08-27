¿Están prometidos? Tom Cruise estaría preparando un acuerdo prenupcial para que Ana de Armas lo firme "sin dramas": "Tiene mucho que proteger"

Tom Cruise y Ana de Armas llevan siendo el centro de rumores acerca de un posible romance desde principios de 2025, cuando fueron vistos cenando juntos en Londres en pleno San Valentín.

Aunque desde entonces ellos han dicho que se trata de un vínculo que nace del terreno profesional, sus escapadas, fotos y fuentes cercanas dicen otra cosa.

Después de las fotografías de los intérpretes paseando de la mano, que confirmarían su relación, la pareja podría estar pensando comprometerse, según ha contado una fuente a Radar Online.

El actor de Top Gun estaría preparando un acuerdo prenupcial que querría tener listo antes de formalizar cualquier propuesta: "El plan es tenerlo todo listo antes incluso de que él le haga la pregunta. Una vez que ella diga que sí, el papeleo estará ahí, listo para firmar".

Tom Cruise | Gtres

"Él espera que ella lo firme sin dramas, para que quede resuelto antes incluso de que anuncien el compromiso", explicaba.

La misma fuente describía a Cruise como un hombre extremadamente detallista: "Es un fanático del control y 'microgestiona' cada detalle de su vida".

"Cualquiera que esté cerca de él siempre tiene un montón de papeleo que firmar, como acuerdos de confidencialidad y ese tipo de cosas, pero el matrimonio lo lleva a un nuevo nivel", aseguraba la fuente interna.

Ana de Armas | Gtres

El motivo detrás de esta medida es proteger su patrimonio y asegurarse de que cualquier acuerdo sea sólido y definitivo: "Tiene mucho que proteger", decía.

"Está loco por Ana, pero ya ha sufrido antes y siente la necesidad de protegerse", añadía.

Sobre la actriz de Ballerina, la fuente la ha descrito como "tranquila" y ha dicho que "puede hacer a Cruise más feliz que sus exparejas".