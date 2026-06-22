Las apretadas a agendas de Chris Hemsworth y Elsa Pataky... ¿un problema para su relación?: "Cuanto más tiempo pasa más difícil se vuelve"

Chris Hemsworth y Elsa Pataky actualmente podrían estar atravesando un bache en su relación.

Según informan fuentes cercanas a la revista Star, el matrimonio estaría lidiando con serios problemas para mantenerse conectado debido a la falta de tiempo en común, provocada por sus exigentes carreras profesionales.

Lo que más ha sorprendido en su entorno es el drástico aumento del ritmo de trabajo del protagonista de Thor, quien tiene en marcha proyectos como Subversion: "En muchos sentidos, son la pareja que lo tiene todo, pero no es fácil, y cuanto más tiempo pasan separados por trabajo, más difícil se vuelve. Resulta un poco chocante ver a Chris aumentando su ritmo de trabajo de esta manera, porque en los últimos años había dicho que su plan era bajar el ritmo para poder tener más tiempo para su esposa e hijos".

"Elsa se alegró muchísimo cuando él aceptó reducir su ritmo de trabajo, ya que la presión de sus ajetreadas carreras siempre ha sido el factor principal en sus discusiones a lo largo de los años", revela la fuente.

"Parecía que estaban en un buen momento, así que para Chris supone un gran retroceso que de repente se tome tanto tiempo libre".

"La realidad es que ambos están increíblemente ocupados y tienen mucho éxito", añade, "lo cual suena genial en teoría, pero puede dificultar mucho que se mantengan conectados como pareja".

Esta situación podría suponer un paso atrás para la actriz madrileña, quien compagina este momento con el rodaje de su propio thriller de espías, The Mark.

Fuentes cercanas aseguran que la presión de sus carreras siempre ha sido el detonante de sus discusiones, y que Pataky se sentía aliviada cuando él prometió dar un paso atrás, ya que históricamente se considera que ella ha sacrificado mucho más por la crianza de sus tres hijos India Rose y los mellizos Sasha y Tristan.