Chris Hemsworth confiesa que se sintió "intimidado" por Halle Berry al trabajar juntos en Crime 101

La estrella de Marvel, Chris Hemsworth, ha trabajado con grandes estrellas dentro de la industria de Hollywood, pero ha sido en su último proyecto, Crime 101, cuando el actor se ha sentido realmente "intimidado" por su coprotagonista.

En este nuevo thriller, basado en la novela Rotos de Don Winslow, Hemsworth interpreta a Davis, un astuto ladrón de joyas. La cinta no solo destaca por su intensa trama, sino también por su reparto de alto nivel, con grandes figuras como Halle Berry, Mark Ruffalo y Barry Keoghan.

No obstante, de todas las grandes estrellas con las que ha compartido la gran pantalla, ha sido Berry quien realmente ha logrado poner nervioso al mismísimo Thor. "He admirado el trabajo de Halle durante muchísimos años. Obviamente, me sentía muy intimidado al tener que enfrentarme a ella en una escena e intentar, ya sabes, no quedarme simplemente asombrado por lo que estaba haciendo", explica el actor a E! News junto a Berry.

"Ciertas personas no solo sacan lo mejor de ti, sino que también te brindan una sensación de comodidad que te permite explorar, examinar diferentes ideas y probar cosas nuevas. Y esa fue la experiencia con Berry", continúa. "Disfruté cada segundo".

Pero al parecer el sentimiento es mutuo y Berry ha declarado: "Hemsworth es una de mis nuevas personas favoritas del mundo. Es un hombre con principios".

"No entraré en detalles ahora, pero me defendió en un momento durante el rodaje de nuestra película, y en ese instante supe que iba a seguir a este hombre, que iba a ser su fan por el resto de su vida, porque defendió a una mujer. No tenía por qué hacerlo, y lo hizo", confiesa.

Halle Berry como Tormenta en X-Men | Cordon Press

Ante el cumplido, el actor responde: "Lo mismo digo". Ambos actores han formado parte del universo Marvel, aunque en proyectos distintos. Berry dio vida a Tormenta en las películas de X-Men, mientras que Hemsworth interpretó al gran dios del trueno.

Aunque hasta ahora no han coincidido en pantalla como superhéroes, eso podría cambiar con Avengers: Doomsday, la próxima entrega de la exitosa franquicia, en la que Hemsworth ya tiene su participación asegurada. Berry, por su parte, ha respondido finalmente a la gran incógnita sobre si su mítico personaje reaparecerá en esta esperada producción.