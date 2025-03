SUS PRIMEROS PASOS EN LA INDUSTRIA

Dylan, el hijo de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, debuta como actor: "Un proyecto que trasciende los límites"

Dylan Douglas, el hijo de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, debutará como actor con un nuevo thriller llamado I Will Come to You, siguiendo los pasos de sus padres y de su hermana, quien ya ha trabajado como actriz.