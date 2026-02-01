Catherine O'Hara estaba de buen humor y "parecía sana" días antes de su muerte: habría ocultado su misteriosa enfermedad

La muerte de Catherine O'Hara a los 71 años ha conmocionado a Hollywood, que llora la pérdida de una de las madres más queridas del cine.

Aunque ha salido a la luz que sufría una rara afección cardíaca desde hacía años, de momento no se sabe si ello tuvo que ver en la causa de su muerte, aún no revelada.

Lo que sí se sabe es que la actriz canadiense falleció tras una breve enfermedad, según señaló su representante, y que los servicios de emergencia acudieron a su casa donde revelaron que tenía problemas para respirar.

Imagen de la actriz Catherine O'Hara | GTRES

La sorpresa por su muerte ha sido evidente entre sus amigos y compañeros de profesión, pues según ha revelado el Daily Mail a través de fuentes cercanas a O'Hara, la estrella estaba "de muy buen humor" dos semanas antes de su repentino fallecimiento.

Una fuente ha afirmado que la protagonista de Solo en casa parecía estar en buena forma durante una breve aparición en un evento para la revista Supermodels Unlimited, celebrado el 13 de enero.

"Tan pronto como la vieron, se fue, pero parecía sana para tener 71 años", han señalado.

Meses antes, O'Hara apareció en la fiesta Primetime Emmy de Apple TV+ el 14 de septiembre de 2025. Lo hizo sonriente mientras caminaba por la alfombra roja junto a su marido Bo Welch.

Catherine O'Hara y su marido Bo Welch en los Emmy 2025 | Gtres

De hecho, este mismo medio ha indicado que el matrimonio habría ocultado a sus seres queridos que la actriz atravesaba una enfermedad.

Según el tabloide, Welch pudo haber sabido "lo que se avecinaba", pero "muchos de los más cercanos a O'Hara estuvieron sin saber nada sobre su condición durante sus últimos días". Otras fuentes han dichi al medio que algunos amigos quedaron en "completo shock" tras conocer su muerte.

Y es que, O'Hara tenía previsto rodar la temporada 2 de The Studio, pero la serie cambió su calendario "para centrarse en escenas sin su personaje" mientras la actriz resolvía "asuntos personales".

"No era conocido que estuviera lidiando con algún problema de salud o de importancia", dijo una fuente a The Sun.