Callum Turner, el actor con el que se ha casado Dua Lipa: ¿Dónde lo has visto antes?

Dua Lipa y el actor Callum Turner se han casado por sorpresa este 31 de mayo en Londres, en el Old Marylebone Town Hall. La pareja ha impactado a todos el mundo al aparecer ya como marido y mujer en unas imágenes donde podemos verlos al salir de la ceremonia.

La cantante de Physical estaba impresionante con traje de chaqueta y falda hecho a medida de Schiaparelli con guantes blancos, un collar Bulgari y un sombrero blanco de ala ancha, diseñado por el sombrerero Stephen Jones. Un look que muchos han recordado al de Bianca Jagger en su boda con Mick Jagger en 1971.

Mientras que Callum iba muy elegante con una traje, también hecho a medida, en color azul marino.

Boda de Dua Lipa y Callum Turner en Londres | Cordon Press

Esta ha sido una primera boda civil de la pareja pero la semana que viene planean celebrar por todo lo alto una gran boda en Italia, concretamente en Palermo (Sicilia), que tendrá lugar de jueves a sábado.

"Esta va a ser la boda más genial y glamurosa", dijo una fuente cercana a Katie Hind del Daily Mail. "Tanto Dua como Callum están muy emocionados y se han involucrado mucho en la planificación. Quieren que sea algo épico".

Dua Lipa y el actor Callum Turner se casan en Londres | Cordon Press

Carrera como actor de Callum Turner

En la década de 2010 Callum Turner empezó su carrera como modelo para marcas como Reebok y Next pero pronto dio un giro para convertirse en actor. Sus primeros trabajos fueron en cortometrajes y papeles en televisión británica, como en: Leaving y The Town.

Hasta que llegó su primer gran reconocimiento con la película Queen and Country, dirigida por John Boorman. Ese mismo año protagonizó la serie de misterio Glue, donde interpretó a Eli, un joven marcado por el asesinato de su hermano. Gracias a estos trabajos fue incluido entre los Breakthrough Brits de la academia británica BAFTA.

Después llegó su consolidación en el mundo de la actuación con entre 2015 y 2017 proyectos como: Green Room, Victor Frankenstein, Tramps o War & Peace.

Fue con la franquicia de Harry Potter, Animales Fantásticos, donde interpretó a Theseus Scamander, hermano del personaje de Eddie Redmayne, en la saga mágica, donde dio su paso al cine más mainstream, abriéndole las puertas de Hollywood.

Callum Turner en la premiere de 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' | Getty

En 2019 protagonizó el thriller de vigilancia The Capture que le valió una nominación al BAFTA al mejor actor de televisión.

Por último ha trabajado en grandes producciones y con directores y actores de gran nivel. Así, ha hecho: Emma, The Last Letter from, Your Lover, The Boys in the Boat, dirigida por George Clooney. Y en 2024 protagonizó la miniserie bélica de Apple TV+ Masters of the Air, producida por Steven Spielberg y Tom Hanks.

Austin Butler y Callum Turner en Los amos del aire | Apple TV+

Y, unos de sus últimos proyectos han sido Eternity y Rose of Nevada. Sin duda, a sus 36 años Callum Turner es uno de los actores británicos más destacados de su generación y tiene un nombre propio más allá de ser ya el marido de Dua Lipa.