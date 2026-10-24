CASTING 007
La búsqueda del próximo James Bond entra en su recta final: dos actores toman ventaja y Jacob Elordi es descartado
El casting para el próximo James Bond ha comenzado sus pruebas de pantalla en las que no está Jacob Elordi, que finalmente se queda fuera de un papel que parece acotado a tres nombres.
Publicidad
Uno de los papeles más cotizados del cine durante más de medio siglo ha sido el de James Bond. El personaje de Ian Fleming ha sido encarnado por estrellas como Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan o Daniel Craig, que dejó vacante al agente 007 en 2021 tras terminar su etapa en Sin tiempo para morir.
Desde entonces se han rumoreado muchos nombres para sustituirle, aunque la lista comenzó a acotarse después de que Denis Villeneuve fuera confirmado como el director del próximo proyecto y Amazon MGM Studios revelara que las condiciones para el actor que le dé vida.
El estudio buscaba un intérprete más joven que los anteriores, mantenía que fuera de origen británico y que tuviera un perfil un poco más bajo que las grandes estrellas de Hollywood. Por ello, pronto surgieron los nombres de Nicholas Galitzine, Josh O'Connor, Damson Idris, Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson, Aaron Pierre o Jacob Elordi.
Ahora, The Hollywood Reporter ha desvelado que el actor australiano ha quedado fuera de la carrera por dar vida al personaje y ha señalado a tres actores finalistas: Callum Turner, Jack Lowden y Jack O'Connell harán las pruebas de pantalla.
Las fuentes han explicado que las pruebas se están llevando a cabo este fin de semana en Londres y evaluarán aspectos como acrobacias, presencia ante la cámara y diálogo.
Según Oddschecker, una plataforma británica líder en comparación de cuotas de apuestas, ahora Jack Lowden es el favorito en la recta final, adelantando a Callum Turner.
Para el próximo papel de "chica Bond", BetOnline señala a Margaret Qualley, protagonista de La sustancia, seguida por Sydney Sweeney, Anya Taylor-Joy, Florence Pugh y Zendaya.
En cuanto a qué artista será elegido para componer la canción principal, Raye encabeza la lista, seguida de Olivia Dean, Dua Lipa, Sienna Spiro, Lana Del Rey, Oasis y Lady Gaga.
Publicidad