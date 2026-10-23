Lisa Marie Presley confesó que Michael Jackson fue el "mejor amante" de su vida y que "lo tenía todo": "El número uno"

La actriz y comediante Roseanne Barr ha sacado a la luz algunos de los detalles más íntimos de la vida de Michael Jackson.

Y es que la comediante de 66 años, que mantuvo una estrecha amistad con Lisa Marie Presley, ha contado a The Hollywood Reporter que la fallecida cantante presumía sin tapujos de la vida sexual que compartía con el Rey del Pop durante sus dos años de matrimonio.

Cuando la revista le preguntó si Presley solía hablarle de su relación con el artista, Barr respondió de forma directa: "Dijo que él fue el mejor amante que jamás había tenido".

Ante la duda de si la hija de Elvis Presley podía estar exagerando o mintiendo, la comediante reafirmaba: "No, no estoy mintiendo", y añadía sobre las confesiones de su amiga que "dijo que era el mejor en la cama y que lo tenía todo. Dijo que le decía todo lo que las chicas quieren oír".

Barr subrayaba además lo sincera que era Presley al hablar de sus parejas famosas: "Ella nunca mintió sobre esas cosas. Me habló de Nicolas Cage y de sus negocios. Me habló de todos con los que se relacionaba y de sus negocios, de su magnitud, de su uso y de todo", dejando claro que Jackson fue su amante "número uno" en la cama.

Lisa Marie Presley y Michael Jackson besándose en 1994 en los MTV VMA's | Cordon Press

Estas revelaciones encajan con lo que Priscilla Presley relató en sus memorias, Life After Elvis, donde recordaba las dudas que le generaba el matrimonio de su hija con el icónico cantante.

"Me horrorizó ese matrimonio", confesaba Priscilla en el libro, rememorando la conversación directa que mantuvo con ella: "Le pregunté si habían tenido una relación física. Como mucha gente, no estaba segura. Ella dijo que sí".

Priscilla, que estuvo casada con Elvis Presley, también cuestionó abiertamente los motivos del artista para acercarse a Lisa Marie: "Sabía en lo más profundo de mi ser que Michael no se casaba con Lisa Marie; se casaba con la dinastía Presley".

Según su versión, Jackson buscaba "buena publicidad" tras las acusaciones de abuso de menores en su contra (unas imputaciones que el músico negó rotundamente).

Priscilla afirmó también que su hija creía en la inocencia del cantante y que este empezó a buscarla en pleno escándalo: "Michael era un hombre manipulador, y creo que la tenía en la mira mucho antes de que ella se diera cuenta", rematando que "la inocencia infantil que proyectaba formaba parte de su máscara pública".

Por su parte, la propia Lisa Marie Presley recordó los inicios de su relación en sus memorias póstumas, De aquí a lo desconocido. Allí revelaba que el cantante le confesó que aún no se había acostado con nadie cuando empezaron a salir: "Me dijo que todavía era virgen".

"Creo que besó a Tatum O'Neal, y tuvo algo con Brooke Shields, que no fue nada físico aparte de un beso. Dijo que Madonna también intentó acostarse con él una vez, pero no pasó nada", explicaba Presley en sus memorias.

Lisa Marie Presley contó también el miedo que sentía al principio: "Estaba aterrorizada, porque no quería dar un paso en falso. Cuando decidió besarme por primera vez, simplemente lo hizo. Él fue quien lo provocó todo".

"Empezaron a pasar cosas físicas, lo cual me sorprendió. Había pensado que tal vez no haríamos nada hasta casarnos, pero él dijo: '¡No voy a esperar!'", finalizaba sobre el tema.

La pareja estuvo casada desde mayo de 1994 hasta abril de 1996. Michael Jackson murió a los 50 años en 2009 por una sobredosis, mientras que Lisa Marie Presley falleció en 2023, a los 54 años, debido a una obstrucción del intestino delgado.