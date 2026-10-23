Estrenos de cine del 23 de octubre: Wildwood, Sentido y sensibilidad y Clayface llegan a salas

Wildwood: El bosque salvaje

Basada en el libro escrito por Colin Meloy e ilustrado por Carson Ellis, llega la cinta de stop motion Wildwood: El bosque salvaje, una película sobre la lealtad incondicional y la conservación del medioambiente del estudio Laika.

Duración: 132 minutos.

Sentido y sensibilidad

Nueva adaptación del clásico literario de Jane Austen Sentido y sensibilidad. Las hermanas Elinor y Marianne Dashwood se ven obligadas a abandonar su finca de Sussex y a mudarse con un pariente lejano, en cuya casa de campo se enfrentarán a problemas amorosos y económicos. La cinta la protagonizan Daisy Edgar-Jones, George MacKay, Esme Creed-Miles, Caitriona Balfe o Fiona Shaw.

Duración: 131 minutos.

Clayface

Clayface, dirigida por James Watkins, con guion de Mike Flanagan y protagonizada por Tom Rhys Harries, es la primera incursión de DC Studios en el thriller de terror. La película narra el aterrador descenso de un hombre, de estrella en ascenso de Hollywood a monstruo sediento de venganza, en una historia que explora la pérdida de la identidad y la humanidad, el amor corrosivo y el lado oscuro de la ambición científica. La cinta también cuenta con Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan, así como con Nancy Carroll y Joshua James.

Duración: 108 minutos.

Leones en invierno

Luis Zahera, Roberto Álamo, Inma Cuesta, Jordi Mollà, Luis Callejo, José Manuel Poga y Ana Wagener protagonizan Leones en invierno, una película dirigida por Albert Pinto, en la que un policía infiltrado atropella a una joven y se fuga. El padre de la víctima, un antiguo ultrasur, investiga por su cuenta, chocando con el pasado. Las ansías de encontrar la verdad y de hacer justicia a su manera, le llevarán a una trama de corrupción, poder y crimen organizado.

Duración: 117 minutos.

Arriba Tutto

José Mota debuta como director con Arriba Tutto, una emocionante comedia sobre el poder transformador de la risa y el amor que también protagoniza el humorista. Karra Elejalde, Olivia Molina y Diego Anido completan el reparto de esta cinta en la que un cómico ambulante ha enseñado a su hijo pequeño, Michi, a ver la magia y el humor en cada rincón de la vida. Pasados los años, en tiempos de guerra, Michi se ha convertido en un hombre amargado y consumido por el rencor. Un inesperado suceso y el reencuentro con Conchita, su amor de niñez le ayudará a recuperar la fascinante visión del mundo que le inculcó su padre.

Duración: 102 minutos.

El samurái y el prisionero

El conocido director Kiyoshi Kurosawa lleva a los cines El samurái y el prisionero, un thriller japonés ambientado a finales del siglo XVI, cuando Japón era una colección de reinos más o menos autónomos que parecían gravitar hacia la centralización del poder.

Duración: 147 minutos.

Moscas

Moscas, de Fernando Eimbcke, es una comedia sensible, que encuentra lo extraordinario en lo cotidiano y construye una historia profundamente humana. En la cinta, Olga, de 55 años, vive sola y necesita dinero para una operación en el dedo gordo del pie, así que decide alquilar una habitación de su apartamento a Tulio, cuya mujer está ingresada en el hospital de enfrente. Lo que no sabe es que su nuevo inquilino llega acompañado de su hijo Cristian.

Duración: 102 minutos.

Blue Heron

En Blue Heron la cineasta Sophy Romvari crea un retrato profundamente personal de la infancia, las rupturas familiares, la fragilidad de la memoria y sobre aquello que uno lleva consigo.

Duración: 90 minutos.

Superthings: la película

Y para los más pequeños llega también otra cinta de animación de unos conocidos personales, Superthings: la película. Una cinta de Víctor Monigote que cuenta con la colaboración especial de Brays Efe como Lockdown y Ana Morgade como Coin Coin.

Duración: 93 minutos.