El mensaje de Toni Acosta a los alumnos de The Core School: "Los sueños se madrugan, se trabajan, se estudian"

La actriz Toni Acosta ha dado la bienvenida a los nuevos alumnos de máster de The Core School, la escuela de audiovisuales perteneciente a la red de educación superior de Planeta Formación y Universidades, con un discurso que mezcló experiencia personal, humor y un mensaje claro: en la industria creativa no se puede esperar a que suene el teléfono.

"Querer dedicarse hoy a una actividad creativa es un acto de valentía y rebeldía. Somos la resistencia", afirmó ante los estudiantes, que comienzan una etapa con la que aspiran a abrirse camino en el sector del entretenimiento. Los nuevos alumnos de The Core se forman en dirección, guion, producción, realización, presentación y creación de contenidos, y para muchos de ellos el máster es la oportunidad decisiva para dar el salto al mercado laboral.

"Uno tiene que hacer, hacer y hacer"

Acosta, con casi 30 años de trayectoria, recordó la frase que se hizo viral en 2022: "Los sueños no se cumplen como quien cumple años. Los sueños se madrugan, se trabajan, se estudian y, a lo mejor, un día, se hacen realidad". Explicó que no nació en aquella entrevista, sino en el discurso de agradecimiento que pronunció al recoger un premio. En la sala estaba el productor ejecutivo de un programa que, un par de años después, la llamó para que la repitiera. Hoy, aseguró, sigue siendo su lema de vida y todavía se la dice a sí misma.

"Uno no se puede quedar esperando. Uno tiene que hacer, hacer y hacer". Se empieza por cosas muy pequeñas, añadió, y se puede llegar a cosas muy grandes. Como ejemplo, citó a Javier Calvo y Javier Ambrossi, que no habrían rodado La Bola Negra sin haber estrenado antes el musical La llamada en el hall del Teatro Lara, donde ni siquiera les dieron la sala grande.

Es una filosofía que encaja con el ADN de The Core School. Ubicada en Madrid Content City, uno de los grandes hubs audiovisuales de Europa, la escuela nació para conectar el talento emergente con la industria desde el primer día de formación. Su modelo se basa en el aprendizaje práctico: a lo largo de los másteres, los alumnos ruedan, producen, escriben, dirigen y experimentan con las herramientas y procesos propios del sector, es decir, empiezan a hacer desde el principio.

"Yo he sabido buscar y crear el lugar adecuado"

La actriz reivindicó la preparación y la tenacidad: las oportunidades aparecen cuando uno no se las espera, pero hay que estar preparado; la suya llegó a los 44 años. Y rechazó que su carrera sea fruto de la casualidad. Frente a quienes le dicen que estaba «en el lugar adecuado en el momento adecuado», respondió: "Yo he sabido buscar y crear el lugar adecuado. Hay que ser proactivo".

Defendió también el papel de las mujeres en la producción. A las actrices casi no se les deja opinar porque llegan cuando todo está ya cerrado, y su respuesta es seguir el ejemplo de las estadounidenses que, pasados los 45, se ponen a producir.

A los estudiantes les pidió que no dejen que nadie menosprecie sus ideas por ser jóvenes, y aseguró confiar plenamente en ellos y tener mucho que aprender de esta audiencia. Los animó a defender sus proyectos como si les fuera la vida en ello y a no temer que los consideren raros: "Normalicemos que 'raro' pueda ser un piropo".

Es una filosofía que The Core traslada al aula, con el contacto directo con profesionales en activo y el aprendizaje práctico como pilares para que los alumnos desarrollen su creatividad y se familiaricen con las exigencias del sector.

Durante el acto, la escuela entregó a la actriz un premio por su trayectoria profesional, un gesto que Acosta no esperaba. Al recogerlo, volvió al atril para recordar el primer día que pisó una escuela de teatro, cuando pensó que aquel era su lugar y su momento: «Hoy y ahora ustedes están en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Imaginen, hagan e intenten».