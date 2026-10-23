Lluvia de críticas a Hilaria Baldwin por lo adulta que parece su hija de 13 años: "¿A qué viene tanto maquillaje?"

La mujer de Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, se ha situado en el centro de las críticas en las redes sociales tras compartir con sus seguidores un vídeo de sus hijos.

Su hija mayor, Carmen Gabriela Baldwin, fruto de su matrimonio con el actor Alec Baldwin, se ha convertido en el foco de un tenso debate por lucir un aspecto y un maquillaje que muchos usuarios califican de excesivamente adulto para su edad.

En el vídeo publicado por la instructora de yoga en Instagram, Carmen aparece llevando maquillaje completo (con sombras, perfilado y labios pintados), además de manicura, accesorios y prendas como una camisa de tirantes y una falda que han llevado a los usuarios a acusar a la empresaria por "acelerar" las etapas del crecimiento de la menor.

La sección de comentarios se ha llenado rápidamente de mensajes directos hacia la madre: "¡Todavía es una niña! ¿Por qué la dejas parecer una adolescente?", "¿Por qué estas celebridades hacen que sus hijos parezcan tan mayores? ¿A qué viene tanto maquillaje?" o "Maquillaje, accesorios, uñas... No les dejan tiempo para ser niños".

Otros seguidores han pedido a la celebridad: "¡No la dejes crecer tan rápido, mamá! Manténla lo más joven que puedas", mientras que otros comentarios afirman: "Hermosa, pero como madre de dos hijas... es demasiado joven para ese aspecto tan maduro y maquillado".

Lejos de guardar silencio ante estos ataques, Hilaria Baldwin ha salido en defensa de su hija y de sus decisiones maternales. Y es que la esposa del actor ha respondido a través de un vídeo en su Instagram (que ha acabado borrando) en el que asegura: "Mis hijos están totalmente seguros llevando una camiseta de tirantes, una falda y medias. Lleva poniéndose eso toda la vida, ¿por qué os resulta incómodo?".

"Los depredadores existen -creedme, lo sé- pero la forma de proteger a los niños no es mediante comentarios en Instagram o avergonzando a la gente", finalizaba en el vídeo.